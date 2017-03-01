Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
СМИ: В почках Чуркина нашли яд
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:07 (мск), источник: Informburo.kz

Внесение изменений в Конституцию пройдёт без референдума — Назарбаев

Внесение изменений в Конституцию пройдёт без организации референдума, сообщает Акорда.

Источник: Informburo.kz

«Используя своё конституционное право, я принял решение о внесении изменений в Основной закон посредством обсуждения в Парламенте, без вынесения на референдум», — сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все вносимые изменения придают особый импульс развитию страны.

«Нам предстоит решить судьбу важного для будущего народа документа, подвести итоги всенародного обсуждения, определить сроки вынесения их на рассмотрение Парламента. Установлено, что вносятся изменения в 23 статьи Конституции, 35 поправок в законы. Суть вносимых изменений — перераспределение ряда полномочий Президента другим ветвям власти», — отметил глава государства.

Руководитель Рабочей группы Адильбек Джаксыбеков доложил о подготовке предложений по перераспределению полномочий между ветвями власти, которые предусмотрены как изменениями в Конституции, так и в законах страны.

«Члены Рабочей группы зафиксировали все мнения, вопросы и предложения, которые поступили в ходе всенародного обсуждения. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог прислать свои материалы. Граждане проявили высокую активность по обсуждению предлагаемых реформ. Большое число предложений поступило в последние дни обсуждения. Всё это свидетельствует о правильности Вашего решения обсудить конституционную реформу в обществе», — сказал Адильбек Джаксыбеков.

Он сообщил, что казахстанцы предлагали перейти к парламентской республике, однопалатному Парламенту, избрании депутатов по принципу мажоритарной системы. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу посредством ограничения баллотироваться не более одного раза, повышения возрастного ценза.

«Во многом, поступившие предложения были направлены на усиление полномочий Главы государства. В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений, в целом направленных на поддержку инициативы усиления роли Парламента при формировании Правительства», — проинформировал руководитель Рабочей группы.

Адильбек Джаксыбеков остановился на предложениях по статусу и деятельности Правительства в части усиления его подотчётности перед Парламентом. В их числе — закрепление обязательного согласования с Мажилисом всего состава Правительства, его отчётности не только перед Мажилисом, но и Парламентом в целом. Наибольшее число предложений поступило по полномочиям правоохранительных органов и судебному блоку.

Глава государства указал, что широкий характер мнений и предложений, поступивших от граждан, свидетельствует об имеющихся недостатках и недочетах в деятельности, которые необходимо устранить в последующей работе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нигматулин подписал распоряжение о созыве заседания обеих Палат Парламента
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Турция может закрыть доступ на авиабазу Инджирлик для США
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь