Внесение изменений в Конституцию пройдёт без референдума — Назарбаев

«Используя своё конституционное право, я принял решение о внесении изменений в Основной закон посредством обсуждения в Парламенте, без вынесения на референдум», — сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все вносимые изменения придают особый импульс развитию страны.

«Нам предстоит решить судьбу важного для будущего народа документа, подвести итоги всенародного обсуждения, определить сроки вынесения их на рассмотрение Парламента. Установлено, что вносятся изменения в 23 статьи Конституции, 35 поправок в законы. Суть вносимых изменений — перераспределение ряда полномочий Президента другим ветвям власти», — отметил глава государства.

Руководитель Рабочей группы Адильбек Джаксыбеков доложил о подготовке предложений по перераспределению полномочий между ветвями власти, которые предусмотрены как изменениями в Конституции, так и в законах страны.

«Члены Рабочей группы зафиксировали все мнения, вопросы и предложения, которые поступили в ходе всенародного обсуждения. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог прислать свои материалы. Граждане проявили высокую активность по обсуждению предлагаемых реформ. Большое число предложений поступило в последние дни обсуждения. Всё это свидетельствует о правильности Вашего решения обсудить конституционную реформу в обществе», — сказал Адильбек Джаксыбеков.

Он сообщил, что казахстанцы предлагали перейти к парламентской республике, однопалатному Парламенту, избрании депутатов по принципу мажоритарной системы. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу посредством ограничения баллотироваться не более одного раза, повышения возрастного ценза.

«Во многом, поступившие предложения были направлены на усиление полномочий Главы государства. В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений, в целом направленных на поддержку инициативы усиления роли Парламента при формировании Правительства», — проинформировал руководитель Рабочей группы.

Адильбек Джаксыбеков остановился на предложениях по статусу и деятельности Правительства в части усиления его подотчётности перед Парламентом. В их числе — закрепление обязательного согласования с Мажилисом всего состава Правительства, его отчётности не только перед Мажилисом, но и Парламентом в целом. Наибольшее число предложений поступило по полномочиям правоохранительных органов и судебному блоку.

Глава государства указал, что широкий характер мнений и предложений, поступивших от граждан, свидетельствует об имеющихся недостатках и недочетах в деятельности, которые необходимо устранить в последующей работе.