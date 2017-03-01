Акишев не ожидает значительного снижения курса тенге

Глава Нацбанка РК сообщил, что курс нацвалюты на конец февраля в 312,76 тенге является максимальным значением, начиная, со второй половины декабря 2015 года. За месяц курс тенге к доллару США укрепился в номинальном выражении на 3,5 процента. С начала года укрепление тенге составило 6,2 процента.

«В пользу укрепления тенге свидетельствует динамика фундаментальных факторов, в первую очередь — цен на нефть. Уровень цен на нефть стабилизировался выше 55 долларов США за баррель. Был ряд факторов — ограничение добычи нефти за счет договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств. Примерно такая же динамика происходила по российскому рублю, который укрепился на 3,7 процента в февраля и на 4,5 процента с начала года», — сказал Акишев.

Он отметил, что со второй половины февраля на валютный рынок повлиял сезонный фактор.

«Налоговая неделя. Период, когда предприятия экспортеры продают часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей. Февраль традиционно один из самых крупных месяцев по такому сезонному фактору, в связи с особенностями уплаты налогов, в том числе и за 2016 год. Это отразилось на значительном предложении инвалюты на валютном рынке и на фоне умеренного спроса способствовало дополнительному укреплению тенге. Но вы знаете, что укрепление тенге началось еще в январе 2017 года. И совпадение этих факторов в одной временной точке привело к тому что тенге укрепился. Естественно, по завершению налоговой недели курс скорректировался, мы видим, что он немного откатился назад. Это нормальный процесс. Я не думаю, что какие-то значительные коррекции возможны, — сказал Акишев.

Он отметил, что цены на нефть поддерживают курс тенге. Акишев подчеркнул, что Нацбанк в феврале не проводил интервенций. В общем, по его словам, интервенций не было уже полгода.

«Режим свободно-плавающего обменного курса исключает вероятность и возможность одномоментного значительного изменения обменного курса как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления. Должны сложиться совершенно невероятные факторы в моменте на валютном рынке чтобы произошла такая ситуация», — сказал Акишев.

Ранее Акишев, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил о том, что у финансового регулятора нет никаких планов по изменению курса нацвалюты, которое привело бы к дестабилизации финансового рынка.

«Если курс должен находиться в другой точке, он придет к этой точке постепенно, но только под влиянием объективных факторов, а не под влиянием чьих-то волюнтаристских решений или чьей-то воли, что курс должен в какой-то точке находиться», — сказал Акишев.

По его словам, значительное влияние на курс тенге оказывают рубль и ситуация на нефтяном рынке.