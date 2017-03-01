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15:20 (мск), источник: Интерфакс

В Грузии приняли закон о «прослушке»

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Парламент Грузии в среду принял закон, касающийся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.

Источник: Reuters

Согласно документу, в спецслужбах создается оперативно-техническое агентство, которое на основании оперативной информации об угрозе безопасности государству будет тайно прослушивать и записывать телефонные разговоры, а также контролировать социальные сети, осуществлять скрытые видеосъемки, проверять почтовые посылки.

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Руководителя агентства будет представлять начальник Службы госбезопасности, а утверждать в должности — специальная комиссия из семи человек, представляющих СГБ, парламент, аппарат омбудсмена и правительство.

Между тем в оппозиции указывают, что новый закон дает спецслужбе возможность по своему усмотрению без санкции суда прослушивать разговоры любого гражданина.

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