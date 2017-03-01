В Грузии приняли закон о «прослушке»
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Парламент Грузии в среду принял закон, касающийся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Парламент Грузии в среду принял закон, касающийся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.
Согласно документу, в спецслужбах создается
Руководителя агентства будет представлять начальник Службы госбезопасности, а утверждать в должности — специальная комиссия из семи человек, представляющих СГБ, парламент, аппарат омбудсмена и правительство.
Между тем в оппозиции указывают, что новый закон дает спецслужбе возможность по своему усмотрению без санкции суда прослушивать разговоры любого гражданина.