Совет ректоров неожиданно попросил сделать Гребенщикова мэром Омска

Сегодня, 1 марта, в Омске состоялся совет ректоров местных вузов, на котором было принято неожиданное решение выйти с просьбой к губернатору Омской области Виктору Назарову выдвинуть на пост мэра Омска его заместителя Станислава Гребенщикова.

Заседание вел председатель Совета ректоров вузов Омской области, президент Омского государственного технического университета Виктор Шалай. Ректоры подвели итоги работы своих вузов в прошлом учебном году и вышли с политической инициативой.

— Важно, чтобы будущий мэр был не просто управленцем, а хозяйственником, и кандидатура Станислава Гребенщикова этому требованию полностью соответствует, — говорится в официальном сообщении совета.

Интересно, что за кандидатуру Гребенщикова омские ректоры проголосовали единогласно. В совет помимо Шалая также входят начальник Омской академии МВД России Борис Булатов, ректор СибАДИ Александр Жигадло, бывший ректор ОмГУПСа Ильхам Галиев, ректор ОмГТУ Анатолий Косых и другие известные персоны.