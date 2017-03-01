Совет ректоров неожиданно попросил сделать Гребенщикова мэром Омска
С сенсационной инициативой сегодня выступили ректоры омских вузов, предложившие губернатору Омской области выдвинуть на новый пост своего заместителя Станислава Гребенщикова.
С сенсационной инициативой сегодня выступили ректоры омских вузов, предложившие губернатору Омской области выдвинуть на новый пост своего заместителя Станислава Гребенщикова.
Сегодня, 1 марта, в Омске состоялся совет ректоров местных вузов, на котором было принято неожиданное решение выйти с просьбой к губернатору Омской области Виктору Назарову выдвинуть на пост мэра Омска его заместителя Станислава Гребенщикова.
Заседание вел председатель Совета ректоров вузов Омской области, президент Омского государственного технического университета Виктор Шалай. Ректоры подвели итоги работы своих вузов в прошлом учебном году и вышли с политической инициативой.
— Важно, чтобы будущий мэр был не просто управленцем, а хозяйственником, и кандидатура Станислава Гребенщикова этому требованию полностью соответствует, — говорится в официальном сообщении совета.
Интересно, что за кандидатуру Гребенщикова омские ректоры проголосовали единогласно. В совет помимо Шалая также входят начальник Омской академии МВД России Борис Булатов, ректор СибАДИ Александр Жигадло, бывший ректор ОмГУПСа Ильхам Галиев, ректор ОмГТУ Анатолий Косых и другие известные персоны.
Отметим, что Станислав Гребенщиков курирует в омском облправительстве работу строительной отрасли и ЖКХ. В тесных отношениях с преподавательским сообществом он ранее замечен не был и к сфере образования никакого отношения не имеет. Но, как выяснилось, сумел зарекомендовать себя именно в этой среде, если бы с подобной инициативой выступил Союз строителей, то сегодняшнее предложение звучало бы менее сенсационно.
Напомним, выборы мэра Омска пройдут 19 апреля 2017 года. Депутаты Омского городского совета должны будут выбрать нового градоначальника из тех кандидатур, которые предварительно отберет специальная комиссия, контролируемая и фактически формируемая главой региона.
В правительстве Омской области инициативу ректоров никак не комментируют, считая, что у преподавательского и педагогического сообщества тоже может быть свое видение политической ситуации и право на различные предложения, однако выборы будут проходить в соответствии с утвержденным Горсоветом регламентом.
Ранее о своих мэрских амбициях уже заявляли представители КПРФ и ЛДПР. Официально сообщалось, что пока в Москве согласовываются только три кандидатуры. Это нынешний гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест, управляющий омским отделением «Сбербанка» Игорь Меркулов и министр природных ресурсов региона Александр Винокуров.
Станислава Гребенщикова в этом списке пока нет. По неофициальной информации, будущему мэру Омска также предстоит пройти негласную проверку в силовых структурах и подтвердить безупречную деловую репутацию.