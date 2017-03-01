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15:30 (мск), источник: Om1.ru

Полежаев заявил, что за выбор мэра Омска теперь отвечает Назаров

Экс-губернатор, глава «Духовного наследия» высказал свою версию отмены прямых выборов градоначальника.

Сегодня, 1 марта экс-губернатор Омской области, глава фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев разразился репликой по поводу «ненародных» выборов мэра Омска. Он высказал свою версию причины отмены прямых выборов.

Политик считает, что федеральный центр принял такое решение, чтобы избежать многолетних конфликтов градоначальника и главы региона.

Леонид Полежаев, глава фонда «Духовное наследие», бывший губернатор Омской области:

— В Омске это противостояние мэрам города в разное время подавалось как нелюбовь губернатора к городу и нежелание решать его проблемы, — приводит слова Полежаева сайт фонда «Духовное наследие». — Этот тезис работал, он снимал ответственность с руководства города и перекладывал ее на голову губернатора. То есть в городе плохо не от того, что им плохо руководит мэр, а потому что плох губернатор. В утверждение этой политики включался большой медийный ресурс, и жители города верили этому. Инерция памяти велика. Омичи свято верят и сейчас, что дороги в городе плохие, потому что их не построил Полежаев Л. К., а заодно и не научил коммунальные службы убирать снег.

Кроме того экс-глава Омской области считает, что теперь за выбор мэра будет нести ответственность губернатор Виктор Назаров.

Леонид Полежаев:

— Идею выбирать Мэра города не всеобщим голосованием жителей города, а узким политическим кругом лиц, и, таким образом, встроить муниципальную власть в государственную находят удачным решением. Как это будет на самом деле, покажет время. Ясно одно, что в итоге Мэр де факто становится заместителем губернатора по вопросам городского хозяйства со всеми отсюда вытекающими последствиями. За свой кадровый выбор и состояние дел в городе сполна будет отвечать губернатор. Не будет больше возможности сказать жителям, что Мэр — это ваш выбор, и он отвечает за всё. Это будет теперь его выбор, его ответственность за всё. Тем не менее бывший руководитель области обеспокоен, что выбор может быть сделан в интересах определенных «кланов».

— В этом случае обращать своё мнение к Грефу О. К., Губернатору области или другим группам влияния, считаю делом не самым целесообразным. Надо полагать, лица, принимающие решения, знают, что делать и знают, к чему может привести очередная кадровая ошибка. Хотелось бы пожелать, чтобы выбор был сделан в интересах жителей города, а не в интересах отдельных клановых групп, — добавил Полежаев.

Отметим, что отбором кандидатов на пост мэра Омска будет заниматься комиссия из 12 человек, по 6 от Горсовета и губернатора. Окончательное решение примет Горсовет Омска.

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