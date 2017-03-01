Полежаев заявил, что за выбор мэра Омска теперь отвечает Назаров

Сегодня, 1 марта
Политик считает, что федеральный центр принял такое решение, чтобы избежать многолетних конфликтов градоначальника и главы региона.
Леонид Полежаев, глава фонда «Духовное наследие», бывший губернатор Омской области:
— В Омске это противостояние мэрам города в разное время подавалось как нелюбовь губернатора к городу и нежелание решать его проблемы, — приводит слова Полежаева сайт фонда «Духовное наследие». — Этот тезис работал, он снимал ответственность с руководства города и перекладывал ее на голову губернатора. То есть в городе плохо не от того, что им плохо руководит мэр, а потому что плох губернатор. В утверждение этой политики включался большой медийный ресурс, и жители города верили этому. Инерция памяти велика. Омичи свято верят и сейчас, что дороги в городе плохие, потому что их не построил Полежаев Л. К., а заодно и не научил коммунальные службы убирать снег.
Кроме того
Леонид Полежаев:
— Идею выбирать Мэра города не всеобщим голосованием жителей города, а узким политическим кругом лиц, и, таким образом, встроить муниципальную власть в государственную находят удачным решением. Как это будет на самом деле, покажет время. Ясно одно, что в итоге Мэр де факто становится заместителем губернатора по вопросам городского хозяйства со всеми отсюда вытекающими последствиями. За свой кадровый выбор и состояние дел в городе сполна будет отвечать губернатор. Не будет больше возможности сказать жителям, что Мэр — это ваш выбор, и он отвечает за всё. Это будет теперь его выбор, его ответственность за всё. Тем не менее бывший руководитель области обеспокоен, что выбор может быть сделан в интересах определенных «кланов».
— В этом случае обращать своё мнение к Грефу О. К., Губернатору области или другим группам влияния, считаю делом не самым целесообразным. Надо полагать, лица, принимающие решения, знают, что делать и знают, к чему может привести очередная кадровая ошибка. Хотелось бы пожелать, чтобы выбор был сделан в интересах жителей города, а не в интересах отдельных клановых групп, — добавил Полежаев.
Отметим, что отбором кандидатов на пост мэра Омска будет заниматься комиссия из 12 человек, по 6 от Горсовета и губернатора. Окончательное решение примет Горсовет Омска.