Самарская область получила национальную премию РОСИНФРА 2016
Самарская область победила в номинации «Лучший образовательный проект».
Самарская область победила в номинации «Лучший образовательный проект».
На Российском инвестиционном форуме «Сочи — 2017»
Самарская область была отмечена за образовательный проект по тематике
В декабре 2016 года в Самарской области завершилась масштабная комплексная
Участниками программы, проходившей с июля по ноябрь 2016 года стали 101 человек, из которых 40 — представители органов местного самоуправления. В числе слушателей были глава Безенчука и семь заместителей глав муниципальных образований.
В рамках программы были рассмотрены 12 конкретных проектов, восемь из которых муниципального уровня — реконструкция Новокуйбышевского водоканала и объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных районов Безенчукский и Сергиевский, строительство полигона ТБО в Шигонском районе, школы в Чапаевске, бани в Большечерниговском районе и реконструкция исторического комплекса «Усадьба Самариных» в Приволжском районе.
На практических примерах рассмотрели и изучили процесс составления финансовой модели, матрицы рисков и этапов реализации проектов. Подготовленный презентационный материал по каждому проекту прошел
Кроме того Самарская область наряду с Новосибирской и Пензенской областями вошла в тройку лидеров в номинации «Региональная инициатива».