Самарская область получила национальную премию РОСИНФРА 2016

На Российском инвестиционном форуме «Сочи — 2017» вице-губернатору — министру экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александру Кобенко вручен диплом победителя Национальной премии «РОСИНФРА» в номинации «Лучший образовательный проект», сообщает региональное правительство.

Самарская область была отмечена за образовательный проект по тематике государственно-частного партнерства с наиболее насыщенной программой и профессиональным преподавательским составом.

В декабре 2016 года в Самарской области завершилась масштабная комплексная образовательно-консультационная программа в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства, подготовленная Институтом развития ГЧП при поддержке федерального Центра ГЧП.

Участниками программы, проходившей с июля по ноябрь 2016 года стали 101 человек, из которых 40 — представители органов местного самоуправления. В числе слушателей были глава Безенчука и семь заместителей глав муниципальных образований.

В рамках программы были рассмотрены 12 конкретных проектов, восемь из которых муниципального уровня — реконструкция Новокуйбышевского водоканала и объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных районов Безенчукский и Сергиевский, строительство полигона ТБО в Шигонском районе, школы в Чапаевске, бани в Большечерниговском районе и реконструкция исторического комплекса «Усадьба Самариных» в Приволжском районе.

На практических примерах рассмотрели и изучили процесс составления финансовой модели, матрицы рисков и этапов реализации проектов. Подготовленный презентационный материал по каждому проекту прошел стресс-тест, после чего концепции проектов были доработаны с учетом замечаний экспертов. Участниками программы получены уникальные компетенции и практические знания в сфере ГЧП / МЧП, подготовки технико-экономического обоснования и оценки целесообразности проекта.

Кроме того Самарская область наряду с Новосибирской и Пензенской областями вошла в тройку лидеров в номинации «Региональная инициатива».