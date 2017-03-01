Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
СМИ: Кроме Чуркина с ноября внезапно умерло 5 дипломатов из РФ
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
18:06 (мск), источник: АиФ Самара

Самарская область получила национальную премию РОСИНФРА 2016

Самарская область победила в номинации «Лучший образовательный проект».

На Российском инвестиционном форуме «Сочи — 2017» вице-губернатору — министру экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александру Кобенко вручен диплом победителя Национальной премии «РОСИНФРА» в номинации «Лучший образовательный проект», сообщает региональное правительство.

Самарская область была отмечена за образовательный проект по тематике государственно-частного партнерства с наиболее насыщенной программой и профессиональным преподавательским составом.

В декабре 2016 года в Самарской области завершилась масштабная комплексная образовательно-консультационная программа в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства, подготовленная Институтом развития ГЧП при поддержке федерального Центра ГЧП.

Участниками программы, проходившей с июля по ноябрь 2016 года стали 101 человек, из которых 40 — представители органов местного самоуправления. В числе слушателей были глава Безенчука и семь заместителей глав муниципальных образований.

В рамках программы были рассмотрены 12 конкретных проектов, восемь из которых муниципального уровня — реконструкция Новокуйбышевского водоканала и объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных районов Безенчукский и Сергиевский, строительство полигона ТБО в Шигонском районе, школы в Чапаевске, бани в Большечерниговском районе и реконструкция исторического комплекса «Усадьба Самариных» в Приволжском районе.

На практических примерах рассмотрели и изучили процесс составления финансовой модели, матрицы рисков и этапов реализации проектов. Подготовленный презентационный материал по каждому проекту прошел стресс-тест, после чего концепции проектов были доработаны с учетом замечаний экспертов. Участниками программы получены уникальные компетенции и практические знания в сфере ГЧП / МЧП, подготовки технико-экономического обоснования и оценки целесообразности проекта.

Кроме того Самарская область наряду с Новосибирской и Пензенской областями вошла в тройку лидеров в номинации «Региональная инициатива».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Березников хотят принести к мэрии вёдра с мусором
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь