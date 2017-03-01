На Южно-Уральском таможенном посту смена руководства
С 1 марта 2017 года начальником
С 1 марта 2017 года начальником
«Это плановая ротация, — пояснила агентству “Урал-пресс-информ” специалист по связям с общественностью Челябинской таможни Екатерина Логвинова. — Руководивший
Дмитрий Баталов до перевода на Южный Урал возглавлял отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Аэропорт Кольцово».
Справка.
Дмитрий Баталов родился в 1983 году в Свердловской области. Окончил Российский государственный
Начинал службу в должности государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина, в 2013 году возглавил отдел таможенного оформления и таможенного контроля.