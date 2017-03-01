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16:11 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман предложил уволиться руководству ФГИ

Премьер-министр Гройсман предложил руководству Фонда госимущества подать в отставку.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Когда Фонд государственного имущества выполнит свою основную функцию — эффективное управление государственным имуществом и публичная, открытая, конкурентная приватизация?», сказал Гройсман, обращаясь к первому замглавы ФГИ Дмитрию Парфененко.

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В ответ Парфененко сказал, что позицию Фонда озвучивает глава фонда Игорь Билоус.

«Если вы хотите мою позицию, то мы готовы», — отметил он.

Гройсман заявил, что ФГИ в полном составе неэффективно управляет госимуществом и от этого государство теряет миллиарды гривен.

«Вам надо всем вместе собраться, написать заявление и уволиться», — сказал премьер.

«Я подчеркиваю, что не буду всего этого терпеть, просто подчеркиваю это», — добавил Гройсман.

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