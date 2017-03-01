Назначен новый заместитель акима Северо-Казахстанской области
Новым заместителем стал Аскар Жоламанович Сакипкереев.
Новым заместителем стал Аскар Жоламанович Сакипкереев.
Сегодня, 1 марта, аким СКО Ерик Султанов представил активу своего нового заместителя Аскара Сакипкереева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
«По согласованию с Администрацией Президента Аскара Жоламановича Сакипкереева назначаю своим новым заместителем», сказал глава региона, представляя заместителя. Аким области обозначил перед новым заместителем круг задач, над которыми предстоит работать.
«Он будет курировать вопросы экономики, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, физической культуры и спорта», отметил Е. Султанов.
С 2004 года до настоящего назначения А. Сакипкереев занимал должность руководителя управления координации занятости и социальных программ
Временно исполнять обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО будет заместитель руководителя данного управления Сергей Яковенко.