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16:24 (мск), источник: Обозреватель

Арьев указал на риски срыва «безвиза» для Украины

Неприятные «сюрпризы» происходят гораздо чаще, чем раньше, подчеркнул нардеп.

Источник: AP 2017

Риск срыва безвизового режима для Украины остается, но у Киева есть основания для осторожного оптимизма.

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной Рады по иностранным делам Владимир Арьев.

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«Все может произойти. Мы научены опытом, что неприятные “сюрпризы” происходят гораздо чаще, чем раньше. Но пока выглядит так, что все будет хорошо. Можно ожидать “безвиза” с осторожным оптимизмом», — отметил Арьев.

По его словам, возможная победа правого кандидата на президентских выборах во Франции не должна повлиять на решение ЕС по визовой либерализации.

«Думаю, это уже не повлияет», — подытожил нардеп.

Как сообщал «Обозреватель», институты Европейского Союза согласовали визовую либерализацию для Украины.

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