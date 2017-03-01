Арьев указал на риски срыва «безвиза» для Украины

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной Рады по иностранным делам Владимир Арьев.

Риск срыва безвизового режима для Украины остается, но у Киева есть основания для осторожного оптимизма.

В Европарламенте рассказали, когда профильный комитет может проголосовать «безвиз» для Украины

«Все может произойти. Мы научены опытом, что неприятные “сюрпризы” происходят гораздо чаще, чем раньше. Но пока выглядит так, что все будет хорошо. Можно ожидать “безвиза” с осторожным оптимизмом», — отметил Арьев.

По его словам, возможная победа правого кандидата на президентских выборах во Франции не должна повлиять на решение ЕС по визовой либерализации.

«Думаю, это уже не повлияет», — подытожил нардеп.

Как сообщал «Обозреватель», институты Европейского Союза согласовали визовую либерализацию для Украины.