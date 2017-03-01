ООН назвала причастными к военным преступлениям все стороны в битве за Алеппо

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ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Действия, которые могут расцениваться как военные преступления, совершали все стороны в битве за Алеппо в июле — декабре 2016 года. К таким выводам пришли авторы специального доклада независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, посвященном событиям. «Боевые действия за контроль над Алеппо сопровождались беспрецедентным насилием, все стороны совершали военные преступления, приведшие к гражданским жертвам, — говорится в документе. — Жители Восточного Алеппо оказались окружены, отрезаны от продовольствия и медикаментов». Боеприпасы с хлором В докладе указывается, что сирийские ВВС использовали боеприпасы с хлором во время боев за Алеппо.

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«На протяжении 2016 года сирийские ВВС осуществляли авиаудары с использованием бомб с хлором в Восточном Алеппо… Хотя признаки отравления хлором могут быть сходными с признаками отравления веществами нарывного действия, как, например, горчичный газ, было установлено, что именно хлор является наиболее вероятным отравляющим веществом в нескольких случаях», — говорится в докладе. В документе также отмечается, что «нет никакой информации в поддержку утверждений о том, что российские военные когда-либо использовали химическое оружие в Сирии». Комиссия делала свои выводы о применении боеприпасов с хлором на основе заявлений очевидцев, которые утверждали, что ощущали характерный запах, и свидетельствах врачей, оказывавших помощь пострадавших с признаками удушья. Регулярные обвинения Обвинения в адрес Дамаска в использовании химического оружия выдвигаются не впервые. Правительство Сирии их категорически отрицает.

Очередной инициативой в этом направлении стал проект резолюции СБ ООН, предполагающий введение санкций в отношении правительства Сирии за якобы имевшие место случаи использования химоружия

Россия и Китай 28 февраля наложили вето на этот проект. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, он не был основан на подлинной информации и фактах. Битва за Алеппо В 2011 г. в Сирии началась гражданская война, участниками которой стали верные президенту Башару Асаду правительственные войска (Сирийская арабская армия), формирования оппозиции, отряды курдов, а также различные исламистские террористические группировки.

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Бои за Алеппо начались в июле 2012 г., когда силам вооруженной оппозиции, объединенной в «Сирийскую свободную армию», удалось прорваться в город и установить контроль над рядом кварталов. Несмотря на ракетно-бомбовые удары ВВС Сирии и штурм, предпринятый правительственными войсками, город оказался разделен на западную часть — находящуюся под контролем сирийской армии, и восточную — удерживаемую боевиками. 15 декабря 2016 года Асад заявил об освобождении Алеппо от террористов. «Живой щит» Также в докладе говорится, что боевики использовали мирное население в качестве «живого щита» в ходе боев с правительственными силами в восточной части Алеппо. «Некоторые вооруженные группировки совершали военные преступления препятствуя распространению гуманитарной помощи среди попавшего в осаду населения в подконтрольных им районах, ограничивали свободу передвижения мирного населения, использовали мирных граждан в качестве живого щита и гражданскую инфраструктуру для военных целей, а также осуществляли произвольные аресты», — отмечается в документе. Доклад по Алеппо Доклад представлен к 34-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Публикация доклада пришлась на время проведения межсирийских переговоров.

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