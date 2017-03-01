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16:43 (мск), источник: ТАСС

ООН назвала причастными к военным преступлениям все стороны в битве за Алеппо

Отмечается, в частности, что сирийские ВВС использовали боеприпасы с хлором во время боев за город.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Действия, которые могут расцениваться как военные преступления, совершали все стороны в битве за Алеппо в июле — декабре 2016 года. К таким выводам пришли авторы специального доклада независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, посвященном событиям.

«Боевые действия за контроль над Алеппо сопровождались беспрецедентным насилием, все стороны совершали военные преступления, приведшие к гражданским жертвам, — говорится в документе. — Жители Восточного Алеппо оказались окружены, отрезаны от продовольствия и медикаментов».

Боеприпасы с хлором

В докладе указывается, что сирийские ВВС использовали боеприпасы с хлором во время боев за Алеппо.

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«На протяжении 2016 года сирийские ВВС осуществляли авиаудары с использованием бомб с хлором в Восточном Алеппо… Хотя признаки отравления хлором могут быть сходными с признаками отравления веществами нарывного действия, как, например, горчичный газ, было установлено, что именно хлор является наиболее вероятным отравляющим веществом в нескольких случаях», — говорится в докладе.

В документе также отмечается, что «нет никакой информации в поддержку утверждений о том, что российские военные когда-либо использовали химическое оружие в Сирии».

Комиссия делала свои выводы о применении боеприпасов с хлором на основе заявлений очевидцев, которые утверждали, что ощущали характерный запах, и свидетельствах врачей, оказывавших помощь пострадавших с признаками удушья.

Регулярные обвинения

Обвинения в адрес Дамаска в использовании химического оружия выдвигаются не впервые. Правительство Сирии их категорически отрицает.

Очередной инициативой в этом направлении стал проект резолюции СБ ООН, предполагающий введение санкций в отношении правительства Сирии за якобы имевшие место случаи использования химоружия

Россия и Китай 28 февраля наложили вето на этот проект. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, он не был основан на подлинной информации и фактах.

Битва за Алеппо

В 2011 г. в Сирии началась гражданская война, участниками которой стали верные президенту Башару Асаду правительственные войска (Сирийская арабская армия), формирования оппозиции, отряды курдов, а также различные исламистские террористические группировки.

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Бои за Алеппо начались в июле 2012 г., когда силам вооруженной оппозиции, объединенной в «Сирийскую свободную армию», удалось прорваться в город и установить контроль над рядом кварталов.

Несмотря на ракетно-бомбовые удары ВВС Сирии и штурм, предпринятый правительственными войсками, город оказался разделен на западную часть — находящуюся под контролем сирийской армии, и восточную — удерживаемую боевиками.

15 декабря 2016 года Асад заявил об освобождении Алеппо от террористов.

«Живой щит»

Также в докладе говорится, что боевики использовали мирное население в качестве «живого щита» в ходе боев с правительственными силами в восточной части Алеппо.

«Некоторые вооруженные группировки совершали военные преступления препятствуя распространению гуманитарной помощи среди попавшего в осаду населения в подконтрольных им районах, ограничивали свободу передвижения мирного населения, использовали мирных граждан в качестве живого щита и гражданскую инфраструктуру для военных целей, а также осуществляли произвольные аресты», — отмечается в документе.

Доклад по Алеппо

Доклад представлен к 34-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Публикация доклада пришлась на время проведения межсирийских переговоров.

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Авторы доклада в ходе его подготовки опросили 291 человека. Интервью с жителями Алеппо и прилегающих территорий проводились удаленно. Беседы с некоторыми свидетелями проводились в Женеве. Комиссия использовала информацию, переданную правительством Сирии и неправительственными организациями, а также спутниковые снимки, фотографии, видеозаписи и медицинские документы.

В результате, отмечается в докладе, комиссия «собрала заслуживающий доверия объем информации, чтобы прийти к выводу о том, что есть достаточные основания считать, что названные в докладе инциденты произошли именно так, как описано, и что нарушения были совершены указанными сторонами».

Однако в ряде случаев выводы комиссии сопровождаются указаниями, что собранные доказательства лишь «позволяют предположить» или «позволяют сделать вывод» о том, как развивались события и кто несет ответственность за конкретные инциденты.

Россия неоднократно подчеркивала, что действия ВКС РФ в районе Алеппо были направлены против террористических группировок, при этом удары по гражданским объектам не наносились, а при атаках против занятых террористами объектов использовались высокоточные боеприпасы.

Комментарии
2
Алексей
"Согласно предварительным исследованиям комиссии ООН в январе 2001 года, из 11 обследованных объектов, по которым наносились удары урановыми боеприпасами, 8 серьёзно заражены. По мнению экспертов, большая часть воды в Косове не пригодна для употребления. Сотрудникам ООН было не рекомендовано приближаться к опасным объектам и пить из местных источников. Дезактивация заражённых районов оценивалась в несколько миллиардов долларов..."
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Марк Саамов
Виноваты в этих преступлениях изначально США, Турция, исламофашисты Залива и ЕС, которые либо активно снабжали и взращивали "умеренную оппозицию", либо молча наблюдали за этим преступным деянием. Без этого не было бы ни гуманитарной катастрофы в Алеппо, ни ИГИЛ, ни этой войны вообще.
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