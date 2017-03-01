Максим Борисов утвержден руководителем регионального фонда капремонта

Решение по данному вопросу было принято 1 марта в региональном комитете ЖКХ и ТЭК.

Напомним, что конкурс был объявлен в декабре 2016 года, после того как прежний руководитель фонда Сергей Сигаев покинул должность по состоянию здоровья. Тогда же Максим Борисов был назначен и.о. гендиректора регионального оператора программы капремонта. Ранее он работал заместителем гендиректора ПАО «Волгоградоблэлектро».

Кандидатура Максима Борисова прошла все три этапа конкурса. Итоговое собеседование с ним в комитете ЖКХ и ТЭК состоялось только сегодня. В ближайшие дни с новым руководителем регионального фонда капремонта будет заключен трудовой договор.