Гройсман: Пенсионная реформа будет представлена в ближайшие месяцы

«Отдельно хочу подчеркнуть важнейшую задачу — это построение новой пенсионной системы. Мы над этим вопросом работаем и в ближайшие месяцы будем готовы представить ее украинскому обществу. Она должна быть в среднесрочной перспективе бездефицитной системой с одной стороны, а с другой — системой, которая обеспечит, в том числе, справедливость и рост пенсий», — сказал он.