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16:57 (мск), источник: 112.ua

Гройсман: Пенсионная реформа будет представлена в ближайшие месяцы

По его словам, задача пенсионной реформы — обеспечить справедливость и рост пенсий.

Источник: 112.ua

Пенсионная реформа будет представлена в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с послами стран G7.

«Отдельно хочу подчеркнуть важнейшую задачу — это построение новой пенсионной системы. Мы над этим вопросом работаем и в ближайшие месяцы будем готовы представить ее украинскому обществу. Она должна быть в среднесрочной перспективе бездефицитной системой с одной стороны, а с другой — системой, которая обеспечит, в том числе, справедливость и рост пенсий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительственный вариант пенсионной реформы будет представлен на широкое общественное обсуждение.

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