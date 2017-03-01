Гройсман: Пенсионная реформа будет представлена в ближайшие месяцы
По его словам, задача пенсионной реформы — обеспечить справедливость и рост пенсий.
По его словам, задача пенсионной реформы — обеспечить справедливость и рост пенсий.
Пенсионная реформа будет представлена в ближайшие месяцы. Об этом заявил
«Отдельно хочу подчеркнуть важнейшую задачу — это построение новой пенсионной системы. Мы над этим вопросом работаем и в ближайшие месяцы будем готовы представить ее украинскому обществу. Она должна быть в среднесрочной перспективе бездефицитной системой с одной стороны, а с другой — системой, которая обеспечит, в том числе, справедливость и рост пенсий», — сказал он.
Ранее сообщалось, что правительственный вариант пенсионной реформы будет представлен на широкое общественное обсуждение.