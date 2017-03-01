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1 марта, источник: РИА Новости

Поморье и Прикамье подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет

АРХАНГЕЛЬСК, 1 мар — РИА Новости. Архангельская область впервые подписала с Пермским краем на инвестиционном форуме в Сочи соглашение о плане совместных действий сроком на пять лет, в том числе, по строительству магистрали в рамках проекта «Белкомур», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Источник: РИА Новости

Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Согласно соглашению, план совместных действий предусматривает такие направления сотрудничества как торгово-экономическое, промышленное, инвестиционная политика, АПК, а также строительство и транспорт. В частности, запланировано проведение мероприятий по реализации комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития трёх субъектов: Республики Коми, Пермского края и Архангельской области. Речь идет о строительстве магистрали Соликамск-Сыктывкар-Архангельск в рамках проекта «Белкомур», сказал собеседник агентства.

«Мы готовы сопровождать все инициативы, которые появятся в ближайшем будущем в рамках этого сотрудничества. Такие договоренности между регионами — это не декларации о намерениях, они способны принести реальную пользу инвесторам», —цитирует пресс-служба регионального правительства слова Орлова.

Также в план совместных мероприятий вошли культурные проекты — организация гастролей Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского и Пермского губернского оркестра в Архангельске и ответные творческие визиты ведущих коллективов Архангельской области.

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