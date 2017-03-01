Крым примет закон о поддержке турбизнеса

«В этом году принято решение, что разрабатываем закон о поддержке туристического бизнеса. В этом законе будут учтены все предложения по льготам и преимуществам», — сказал Черняк журналистам.

По его словам, закон будет принят до конца года и вступит в силу с января 2018 года.

Кроме того, добавил Черняк, уже начата разработка постановления крымского парламента о поддержке и развитии зеленого, сельского и экологического туризма. «Опыт у нас богатый, больше 150 усадьб таких существовали на территории республики Крым», — подчеркнул он.

Ранее Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов. В прошлом году полуостров принял 5,573 миллиона туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.