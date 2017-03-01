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16:55 (мск), источник: УНИАН

Украина пока не подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ — источник

Ранее ряд иностранных СМИ со ссылкой на источники в Национальном банке Украины сообщили о том, что документ согласован и подписан.

Источник: УНИАН

Украина находится на финальной стадии переговоров с ключевым кредитором страны — Международным валютным фондом, но меморандум о сотрудничестве, который оговаривает дальнейший перечень реформ для получения очередного кредитного транша от Фонда, пока не подписан.

Об этом УНИАН сообщил близкий к переговорам источник.

«Меморандум пока не подписан», — сообщил источник.

Ранее ряд иностранных СМИ со ссылкой на источники в Национальном банке Украины сообщили о том, что документ согласован и подписан. В то же время глава НБУ Валерия Гонтарева в комментариях журналистам этого не подтверждала.

На сайте МВФ в расписании заседаний Совета директоров Фонда информация о планирующемся рассмотрении украинского вопроса также отсутствует. Однако Департамент внешних связей МВФ в комментарии «Голосу Америки» не исключал, что заседание Совета по Украине может состояться на следующей неделе — в период с 6 по 13 марта.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года — после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. К концу 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно — приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров по украинскому вопросу и выделения денег все время откладывался — сначала на январь, затем на начало февраля, теперь на начало марта.

Для проведения заседания Украина и МВФ должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведение земельной и пенсионной реформ.

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