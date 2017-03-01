Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Жена Караченцова находилась за рулём нетрезвой - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
17:13 (мск), источник: УНИАН

В ЕС подписали документ о «безвизе» для Грузии

Подписание состоялось при участии президента Европарламента и представителя председательствующей в Совете ЕС Мальты.

Источник: УНИАН

В Брюсселе сегодня состоялась церемония подписания решения об отмене Европейским Союзом виз для граждан Грузии с участием президента Европейского парламента Антонио Таяни и представителя Мальтийского председательства в ЕС Крис Агиус.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Европейском парламенте в присутствии докладчика по этому вопросу, депутата ЕП Марии Габриэль.

Таким образом, для того, чтобы грузины получили безвизовый режим, документ должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, на что предполагается ориентировочно 8−9 дней, и еще 20 дней для вступления в силу.

Также был подписан документ о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк опубликовал фотографию документа в своем Twitter.

Напомним, Совет Европейского Союза принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставления безвизового режима Грузии. Завтра начнутся переговоры относительно Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Харьковщине спасатели присоединились ко всемирному флешмобу
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь