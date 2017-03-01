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17:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: «Все республиканские программы будут продолжены»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Реализуемые в республике социальные программы будут продолжены. Об этом заявил Президент Татарстана во время недавней встречи с руководителями ведущих телеканалов республики.

Источник: ИА Татар-информ

Они не только повышают комфортность жизни, но и придают населению уверенность в завтрашнем дне, отметил Рустам Минниханов. Как следствие Татарстан считается одним из самых привлекательных российских регионов для жизни — сюда чаще приезжают, здесь дольше живут и больше рожают.

«Детей рожают, прежде всего, не для государства, а для семьи. Это счастье семьи, когда в семье много детей, они вместе растут. Это будущее для каждого. Я считаю, что в Татарстане люди верят в свое будущее и поэтому уверенно идут и на второго, и на третьего, и на четвертого ребенка. Я считаю, что это очень позитивно. Если взять цифры, 196 детских садов мы построили за 6 лет. Если взять цифры: новые садики — это порядка 50 тысяч мест. Я считаю, что сегодня мы должны понимать, где этот ребенок, куда он будет ходить. Детский сад — это не только место, где родители оставляют ребенка, когда они находятся на работе. Это школа. Нам важно, чтобы наши детские сады давали навыки, знания, которые будут формировать этого ребенка», — рассказал он.

Не менее важен, по мнению лидера республики и следующий этап — школьное образование: «Поэтому у нас программа по ремонту школ, более 700 школ мы отремонтировали. И мы эту программу не останавливаем. Уже в прошлом году мы перешли к ремонту садиков. Мы все аплодируем, когда новая школа, новый детский сад открываются, но основная часть людей ходит в те школы и садики, которые были построены по старым стандартам, не всегда они своевременно ремонтировались. Поэтому эта программа ремонта школ, садиков будет продолжена», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Эти программы охватывают все районы и населенные пункты республики. Но есть ряд программ, ориентированных только на село. «Мы непросто приняли решение по модульным ФАПам, ремонту и строительству первичного звена, ветеринарных пунктов, уличного освещения. Сегодня каждый имеет право высказать свое пожелание на сходе граждан, на выборных встречах. Наша блогосфера показывает, насколько сегодня хорошо обстоят дела с дорогами, обеспечение водой, обеспечение теплом. У нас где-то 30 с лишним программ ежегодно. В прошлом году было 34 программы. Они дают результат. Почти 26 процентов населения живет на селе. Они же тоже хотят такие же условия, чтобы газ дома был, вода была, улица освещалась, в клуб сходить. Все эти программы будут работать. Я еще раз говорю, для того чтобы все это реализовать, должна быть хорошая экономика, хорошие предприятия с хорошей налоговой базой. Власть должна поддерживать, стимулировать появление малых, микро-, макро-, средние предприятия и компании — не важно», — заявил глава РТ.

Потому, по словам Рустама Минниханова, важно уделить внимание и программам поддержки агропромышленного комплекса республики. «Надо комплексно смотреть. Если у людей не будет работы на селе, ФАПы, клубы не помогут. Мы должны поддерживать любые формы. Это личные подворья, это микрофермы, это семейные фермы, это крестьянско-фермерские хозяйства, это поддержка сельхозформирований, это крупные агропромышленные комплексы… Они все должны быть представлены… Мы сейчас 53 модульных магазина в населенных пунктах хотим сделать, где проживает 100 человек. Я дал задание. Представьте, вы можете проехать 10 магазинов, а на селе 100 человек живет, а магазина нет. Что нужно? Это такой дискомфорт. Мы можем эту задачу решить? Я считаю, можем. Для таких крупных мы делаем модульные магазины, где потребкооперация будет обеспечивать работу. А там, где совершенно небольшие населенные пункты, мы автолавки купили, автолавки должны пускать. Это очень важная работа муниципального уровня. То есть мы должны заботиться о людях, несмотря на то, где он живет, в крупном городе или в малом населенном пункте», — заметил он.

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