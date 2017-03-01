Рустам Минниханов: «Все республиканские программы будут продолжены»

Они не только повышают комфортность жизни, но и придают населению уверенность в завтрашнем дне, отметил Рустам Минниханов. Как следствие Татарстан считается одним из самых привлекательных российских регионов для жизни — сюда чаще приезжают, здесь дольше живут и больше рожают.

«Детей рожают, прежде всего, не для государства, а для семьи. Это счастье семьи, когда в семье много детей, они вместе растут. Это будущее для каждого. Я считаю, что в Татарстане люди верят в свое будущее и поэтому уверенно идут и на второго, и на третьего, и на четвертого ребенка. Я считаю, что это очень позитивно. Если взять цифры, 196 детских садов мы построили за 6 лет. Если взять цифры: новые садики — это порядка 50 тысяч мест. Я считаю, что сегодня мы должны понимать, где этот ребенок, куда он будет ходить. Детский сад — это не только место, где родители оставляют ребенка, когда они находятся на работе. Это школа. Нам важно, чтобы наши детские сады давали навыки, знания, которые будут формировать этого ребенка», — рассказал он.

Не менее важен, по мнению лидера республики и следующий этап — школьное образование: «Поэтому у нас программа по ремонту школ, более 700 школ мы отремонтировали. И мы эту программу не останавливаем. Уже в прошлом году мы перешли к ремонту садиков. Мы все аплодируем, когда новая школа, новый детский сад открываются, но основная часть людей ходит в те школы и садики, которые были построены по старым стандартам, не всегда они своевременно ремонтировались. Поэтому эта программа ремонта школ, садиков будет продолжена», — подчеркнул Рустам Минниханов.