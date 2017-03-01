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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Иркутская область получит полномочия для управления ФЦП по охране Байкала

Иркутская область в ближайшее время получит полномочия для управления реализацией федеральной целевой программы по охране озера Байкал, рассчитанной до 2020 года, сообщил журналистам глава регион Сергей Левченко.

Губернатор напомнил, что федеральная целевая программа по охране Байкала действует с 2012 по 2020 годы. По его словам, когда разрабатывалась сама программа и методика управления, было принято решение, что управлять ею будут федеральные органы — Минприроды, Минэнерго, Минстрой.

«В прошлом году мы встречались с президентом, я попросил и мне пошли навстречу, чтобы эти права и полномочия были переданы нам, правительству Иркутской области», — сказал Левченко.

Он отметил, что до этого в России не было примеров, когда федеральной программой управлял регион.

«Я сказал, что посмотрел юридическую сторону, препятствий с точки зрения законодательства не вижу. Официальное решение принято, я думаю, что в ближайшие месяц-два произойдет окончательная передача полномочий», — сказал глава Иркутской области.

Он отметил, что на этапе принятия программы ее «стоимость» составляла 58 миллиардов рублей. За прошедшие годы часть программы была выполнена, и «на сегодняшний день осталось 48 миллиардов».

Он также сообщил, что после получения полномочий регион может рассмотреть возможность приобретения специального судна или оборудования специальных мест для сбора подсланевых вод — отработанных жидкостей, которые суда, курсирующие по Байкалу, обязаны сливать.

«Мы идем двумя путями. Первый — устройство мест, где суда должны сливать так называемые подсланевые воды. И естественно ужесточаем контроль как с точки зрения усиления ответственности, так и с точки зрения распространения их по берегу — чтобы не нужно было полтысячи верст плыть, чтобы эти воды слить», — пояснил Левченко.

По его словам, второй путь — более дорогой.

«Это покупка специального судна, которое по заказу будет подходить туда, где нужно забирать эти жидкости, и их забирать и перерабатывать… Есть несколько вариантов, и мы сейчас среди них выбираем. Есть российский аналог и есть европейские хорошие варианты. Понятно, что рынок, я не могу предположить, кто выиграет это конкурс, я бы хотел, чтобы выиграли отечественные», — пояснил глава региона.

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