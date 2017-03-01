Иркутская область получит полномочия для управления ФЦП по охране Байкала

Губернатор напомнил, что федеральная целевая программа по охране Байкала действует с 2012 по 2020 годы. По его словам, когда разрабатывалась сама программа и методика управления, было принято решение, что управлять ею будут федеральные органы — Минприроды, Минэнерго, Минстрой.

«В прошлом году мы встречались с президентом, я попросил и мне пошли навстречу, чтобы эти права и полномочия были переданы нам, правительству Иркутской области», — сказал Левченко.

Он отметил, что до этого в России не было примеров, когда федеральной программой управлял регион.

«Я сказал, что посмотрел юридическую сторону, препятствий с точки зрения законодательства не вижу. Официальное решение принято, я думаю, что в ближайшие месяц-два произойдет окончательная передача полномочий», — сказал глава Иркутской области.

Он отметил, что на этапе принятия программы ее «стоимость» составляла 58 миллиардов рублей. За прошедшие годы часть программы была выполнена, и «на сегодняшний день осталось 48 миллиардов».

Он также сообщил, что после получения полномочий регион может рассмотреть возможность приобретения специального судна или оборудования специальных мест для сбора подсланевых вод — отработанных жидкостей, которые суда, курсирующие по Байкалу, обязаны сливать.

«Мы идем двумя путями. Первый — устройство мест, где суда должны сливать так называемые подсланевые воды. И естественно ужесточаем контроль как с точки зрения усиления ответственности, так и с точки зрения распространения их по берегу — чтобы не нужно было полтысячи верст плыть, чтобы эти воды слить», — пояснил Левченко.

По его словам, второй путь — более дорогой.

«Это покупка специального судна, которое по заказу будет подходить туда, где нужно забирать эти жидкости, и их забирать и перерабатывать… Есть несколько вариантов, и мы сейчас среди них выбираем. Есть российский аналог и есть европейские хорошие варианты. Понятно, что рынок, я не могу предположить, кто выиграет это конкурс, я бы хотел, чтобы выиграли отечественные», — пояснил глава региона.