Павел Филип прокомментировал ситуацию в детских садах в столице

Павел Филип рассказал о его визите в один из детских садов в столице.

«Я не тот человек, который приходит с приговором. У нас есть специальные институты, которые должны заниматься своей работой. Нет необходимости в больших инвестициях, чтобы навести порядок в детских садах. Мы зашли на склад фруктов и овощей в этом детском саду и пришли к выводу, что мы далеки от внедренных проектов. Качественные яблоки по доступным ценам есть и в Молдове», — отметил премьер-министр.