Рустам Минниханов: «В соцсети я попал случайно»
(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В конце прошлого года Татарстан был признан самым дружелюбным для блогеров регионом в России. И во многом такое положение вещей
(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В конце прошлого года Татарстан был признан самым дружелюбным для блогеров регионом в России. И во многом такое положение вещей
«Честно говоря, я случайно попал туда. Это все было случайно. В одном случае — Тина Канделаки, в другом случае — Рамзан Кадыров, в третьем случае — ребята ВКонтакте», — признался лидер республики во время встречи с руководителями ведущих телеканалов РТ.
Как отметил сам Рустам Минниханов, реагируют на сообщения люди
«Конечно, некоторые начальники этого избегают, я знаю, мои коллеги, потому что много вещей, люди пишут свои проблемы. У нас есть система “Народный контроль”, где мы стараемся откликнуться на потребности или пожелания граждан. Я вижу, что у меня уже достаточно много людей, которые смотрят и делают
Обращаются к лидеру республики и по другим — более житейским вопросам: «Или улицы не чистят
Спокойно Президент Татарстана реагирует и на критику в соцсетях: «Я с пониманием отношусь, и даже когда есть некий эмоциональный перекос. Этих людей надо понять. Чтобы понять, надо оказаться на их месте. Поэтому блогосфера повышает требовательность к себе».