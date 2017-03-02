Рустам Минниханов: «В соцсети я попал случайно»

«Честно говоря, я случайно попал туда. Это все было случайно. В одном случае — Тина Канделаки, в другом случае — Рамзан Кадыров, в третьем случае — ребята ВКонтакте», — признался лидер республики во время встречи с руководителями ведущих телеканалов РТ.

Как отметил сам Рустам Минниханов, реагируют на сообщения люди по-разному. Сам Президент сейчас использует соцсети и как еще один источник информации, узнавая, что волнует население республики и отдельные группы граждан.

«Конечно, некоторые начальники этого избегают, я знаю, мои коллеги, потому что много вещей, люди пишут свои проблемы. У нас есть система “Народный контроль”, где мы стараемся откликнуться на потребности или пожелания граждан. Я вижу, что у меня уже достаточно много людей, которые смотрят и делают какие-то пометки, сигналы в Инстаграм, ВКонтакте. Сейчас я дал задание, чтобы эти замечания, их много, чтобы мы брали на контроль эти вопросы. Понятно, есть проблема дольщиков. Это большая проблема, мы ею занимаемся, но ее так просто решить невозможно. Очень тяжелая. Или ситуация связанная с “Татфондбанком” и “Интехбанком”. Конечно, мы работаем с Москвой, обсуждаем варианты. Но представьте себе, у человека последние накопления. Они, конечно, ругают, и правильно ругают. Как эти вопросы снять? Когда ты видишь, конечно, на это надо обращать внимание», — рассказал он.

Обращаются к лидеру республики и по другим — более житейским вопросам: «Или улицы не чистят где-то, что-то. Есть вещи, которые быстро можно решить, есть вещи, которые требуют больших усилий. В целом, в совокупности власть должна быть представлена и должна получать информацию с мест. Люди обращаются — мы должны реагировать. Поэтому ты и работаешь во властной структуре. Если тебе это неприятно, значит, выбери себе более спокойную форму жизни».

Спокойно Президент Татарстана реагирует и на критику в соцсетях: «Я с пониманием отношусь, и даже когда есть некий эмоциональный перекос. Этих людей надо понять. Чтобы понять, надо оказаться на их месте. Поэтому блогосфера повышает требовательность к себе».