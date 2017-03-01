Шорец о защитниках Куропат: мы вас услышали
По словам представителя Национальной академии наук, в месте проведения строительных работ не было захоронений.
По словам представителя Национальной академии наук, в месте проведения строительных работ не было захоронений.
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Минский горисполком проведет консультации с Министерством культуры и другими организациями по вопросу строительства
В среду активисты и политики встретились с Шорцем и обсудили проблему строительства. На встрече также присутствовал представитель Национальной академии наук, заверивший, что на месте строительства на улице Мирошниченко захоронений не было.
«Мы вас услышали. Проведем консультации с Министерством культуры, другими организациями, учеными, диалог по этой ситуации будет продолжен», — заверил Шорец пришедших, его слова передало агентство «Минск-Новости».
Также столичный градоначальник призвал не накалять ситуацию вокруг строительства на Мирошниченко.