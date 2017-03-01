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18:19 (мск), источник: Sputnik.by

Шорец о защитниках Куропат: мы вас услышали

По словам представителя Национальной академии наук, в месте проведения строительных работ не было захоронений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Минский горисполком проведет консультации с Министерством культуры и другими организациями по вопросу строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты, заявил в среду столичный градоначальник Андрей Шорец.

Противостояние в Куропатах продолжается с прошлой недели: активисты пытаются помешать строительству бизнес-центра возле урочища, заявляя о том, что оно ведется «на костях» и должно быть остановлено.

В среду активисты и политики встретились с Шорцем и обсудили проблему строительства. На встрече также присутствовал представитель Национальной академии наук, заверивший, что на месте строительства на улице Мирошниченко захоронений не было.

«Мы вас услышали. Проведем консультации с Министерством культуры, другими организациями, учеными, диалог по этой ситуации будет продолжен», — заверил Шорец пришедших, его слова передало агентство «Минск-Новости».

Также столичный градоначальник призвал не накалять ситуацию вокруг строительства на Мирошниченко.

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