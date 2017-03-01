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19:00 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Молдавии отзывает посла в России и Таджикистане

Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решение отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша. Советующую инициативу озвучила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Молдавии Даниела Морарь.

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решении отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша.

Советующую инициативу озвучила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Молдавии Даниела Морарь.

«Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша», — сказала Морарь.

При это чиновница не пояснила, по какой причине решено отозвать дипломата.

Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.

Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.

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