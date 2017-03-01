Правительство Молдавии отзывает посла в России и Таджикистане
Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решение отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша. Советующую инициативу озвучила
Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решение отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша. Советующую инициативу озвучила
КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решении отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша.
Советующую инициативу озвучила
«Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша», — сказала Морарь.
При это чиновница не пояснила, по какой причине решено отозвать дипломата.
Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.
Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.