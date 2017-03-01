Венецианская комиссия посоветует, как распустить парламент Молдовы

«Молдова сталкивается с новыми вызовами. Речь идет об инициативах по дополнительным полномочиям для роспуска парламента, а также инициатив по изменению кодекса о выборах. Это два очень важных вопроса. У Венецианской комиссии есть огромный опыт в этих областях. Мы в распоряжении властей Молдовы для разрешения обозначенных проблем», — сказал Букиккио в среду на брифинге.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил о том, что комиссия готова проконсультировать молдавские власти относительно предложения президента Игоря Додона по расширению полномочий главы республики в вопросе роспуска парламента, а также по инициативе изменения кодекса о выборах.

Говоря об инициативе Додона о расширении полномочий президента по роспуску парламента, Букиккио отметил, что «надо учитывать равновесие сил и соблюдение баланса и контрбаланса между тремя ветвями власти (президентом, парламентом и правительством — ред.)».

«Венецианская комиссия готова работать с администрацией президента, правительством и парламентом, то есть со всеми ветвями власти в Молдове, для того, чтобы найти наилучшее решение по этому вопросу», — добавил Букиккио.

Что касается возможности изменения кодекса о выборах в Молдовы, то, по словам председателя Венецианской комиссии, структура также готова сотрудничать с властями республики.

«Выбор модели электоральной системы — суверенный выбор страны. Этот выбор принадлежит парламенту, обществу и государству. Венецианская комиссия не будет вмешиваться в то, что касается выбора Молдовой электоральной системы. Но мы готовы оказать всю необходимую поддержку в консультации для совершенствования электорального законодательства Молдовы, которое, стоит отметить, нуждается в этом», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что «любое изменение электорального законодательства должно происходить минимум за год до любых выборов». Также он обратил внимание, на то, что следует широко обсудить этот вопрос с привлечением властей, партий и гражданского общества.