Контактная группа договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе — источник

«Сегодня стороны достигли договоренности о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения», — сказал источник.

Он отметил, что даты и другие нюансы условия отведения вооружений еще обсуждаются, но «предварительно речь идет о том, чтобы завершить процесс 5—6 марта ».

Собеседник агентства добавил, что согласно договоренности после отведения вооружений от линии соприкосновения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна провести сверку наличия вооружений в районах отведения.

Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.