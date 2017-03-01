Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
СМИ: Кроме Чуркина с ноября внезапно умерло 5 дипломатов из РФ
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Тойоте пахло алкоголем: медики проверили жену Караченцова - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
18:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Контактная группа договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе — источник

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Контактная группа по Украине договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе, конкретные даты еще обсуждаются, предварительно, процесс отвода планируют завершить к 5—6 марта, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сегодня стороны достигли договоренности о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения», — сказал источник.

Он отметил, что даты и другие нюансы условия отведения вооружений еще обсуждаются, но «предварительно речь идет о том, чтобы завершить процесс 5—6 марта».

Собеседник агентства добавил, что согласно договоренности после отведения вооружений от линии соприкосновения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна провести сверку наличия вооружений в районах отведения.

Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Решение ЕС по визам – совсем не такое, которого ждали украинцы. Мнение
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь