Конкурс по выбору мэра Арзамаса Нижегородской области назначен на 24 марта. Как сообщили в Гордуме Арзамаса, 1 марта состоялось заседание городской Думы, в ходе которого был рассмотрен вопрос об объявлении конкурса на должность главы муниципального образования — мэра города Арзамас и формировании конкурсной комиссии.

По обоим вопросам решение было принято единогласно. Конкурс назначен на 24 марта. С 3 по 22 марта кандидаты могут подать документы.

Также парламентарии утвердили состав конкурсной комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры на пост мэра. В комиссию от городской Думы вошли депутаты И. Георгиевский, А. Цопов, А. Царев, В. Савинкин, И. Плотичкин.

Напомним, что Нижегородский облсуд признал законной отмену «двуглавой» системы управления города Арзамаса Нижегородской области.