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10:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Конкурс по выбору мэра Арзамаса Нижегородской области назначен на 24 марта

Ранее облсуд признал законной отмену «двуглавой» системы управления города Арзамаса Нижегородской области.

Конкурс по выбору мэра Арзамаса Нижегородской области назначен на 24 марта. Как сообщили в Гордуме Арзамаса, 1 марта состоялось заседание городской Думы, в ходе которого был рассмотрен вопрос об объявлении конкурса на должность главы муниципального образования — мэра города Арзамас и формировании конкурсной комиссии.

По обоим вопросам решение было принято единогласно. Конкурс назначен на 24 марта. С 3 по 22 марта кандидаты могут подать документы.

Также парламентарии утвердили состав конкурсной комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры на пост мэра. В комиссию от городской Думы вошли депутаты И. Георгиевский, А. Цопов, А. Царев, В. Савинкин, И. Плотичкин.

Напомним, что Нижегородский облсуд признал законной отмену «двуглавой» системы управления города Арзамаса Нижегородской области.

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