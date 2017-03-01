Молодая замминистра энергетики заработала за год почти миллион

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Наталия Бойко, назначенная на прошлой неделе на должность заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции, заработала в прошлом году 950 тысяч гривен по контракту с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на двух позициях в Национальном совете реформ при президенте Украины. Об этом замминистра сообщила в интервью «Европейской правде».

«Я заработала в прошлом году 950 тысяч гривен по контракту с ЕБРР на двух позициях в Нацсовете реформ, которые я занимала. То, как эти средства заработаны, может подтвердить любой, кто видел, как я работала. Я их заработала, работая 24/7, уплатила с них налоги, поэтому всем недоброжелателям желаю больше работать», — сказала она.

Бойко также заявила, что на новой позиции она готова год экономить, поскольку у нее «есть неплохие сбережения, а общественная роль и вызов, которые дает эта должность, стоят того, чтобы немного себя ограничить на определенный период».

«Я хочу жить в Украине, это моя страна, я наконец чувствую себя здесь комфортно, я хочу быть полезной. И если ради этого нужно год или чуть больше обойтись без существенных расходов — не проблема», — сказала она.