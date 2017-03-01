Дмитрий Брагиш отозван с должности посла РМ в России

Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщила заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь.



Причины отзыва посла с должности пока неизвестны.

Напомним, что Дмитрий Брагиш был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации 27 ноября 2015 года.