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19:09 (мск), источник: Actualitati.md

Дмитрий Брагиш отозван с должности посла РМ в России

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации и в Республике Таджикистан с резиденцией в Москве Дмитрий Брагиш отозван из российской столицы.

Источник: Actualitati.md

Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщила заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь.

Причины отзыва посла с должности пока неизвестны.

Напомним, что Дмитрий Брагиш был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации 27 ноября 2015 года.

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