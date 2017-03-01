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19:05 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Штаб торговой блокады Донбасса открыл новый мобильный пост

В среду, 1 марта, участники торговой блокады на Донбассе открыли мобильный пост в новом направлении. Об этом сообщил Штаб блокады торговли с оккупантами.

Источник: Nbnews.com.ua

«Пост расположен на трассе Курахово — Марьинка и является связующим звеном с редутом “Соловей” на Мариупольский направлении и редутом “16 добровольческого батальона” в Кривом Торце», — говорится в сообщении.

Как сообщал НБН, 1 марта на заседании Кабинета министров народные депутаты-националисты предостерегли членов правительства от силовых действий в отношении участников торговой блокады на Донбассе.

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