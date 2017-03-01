Штаб торговой блокады Донбасса открыл новый мобильный пост
В среду, 1 марта, участники торговой блокады на Донбассе открыли мобильный пост в новом направлении. Об этом сообщил Штаб блокады торговли с оккупантами.
В среду, 1 марта, участники торговой блокады на Донбассе открыли мобильный пост в новом направлении. Об этом сообщил Штаб блокады торговли с оккупантами.
«Пост расположен на трассе Курахово — Марьинка и является связующим звеном с редутом “Соловей” на Мариупольский направлении и редутом “16 добровольческого батальона” в Кривом Торце», — говорится в сообщении.
Как сообщал НБН, 1 марта на заседании Кабинета министров народные