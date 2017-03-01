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19:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Разведение сил в Станице Луганской намечено на 7 марта — Грызлов

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины также обсудила меры по обеспечению безопасности на Донецкой фильтровальной станции, сообщил представитель России на переговорах Борис Грызлов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Разведение сил и средств в Станице Луганской в Донбассе намечено на 7 марта, заявил в среду журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.

«Обсуждены меры по отводу тяжёлой техники от линии соприкосновения в места хранения. На 7 марта намечено разведение сил и средств в Станице Луганская. Обсуждены меры по обеспечению безопасности на Донецкой фильтровальной станции», — сказал Грызлов.

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Ранее в Минске прошел очередной раунд переговоров по Украине.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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