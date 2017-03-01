Жарко ознакомился с организацией и технологией проведения ЦТ

В ходе визита Василий Жарко и Ирина Старовойтова ознакомились с организацией и технологией проведения централизованного тестирования.

Сотрудники РИКЗ представили информацию о составе и структуре коллективов авторов и экспертов, ходе подготовки тестовых заданий, экспертной оценке материала, апробации предтестовых заданий, тиражировании и пакетировании экзаменационного материала. Также было уделено внимание обеспечению конфиденциальности, особенностям хранения и пакетирования бланков ответов абитуриентов, их обработке (сканирование и верификация) и шкалированию.