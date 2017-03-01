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19:13 (мск), источник: БЕЛТА

Жарко ознакомился с организацией и технологией проведения ЦТ

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова сегодня с рабочим визитом посетили Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИКЗ.

Источник: БЕЛТА

В ходе визита Василий Жарко и Ирина Старовойтова ознакомились с организацией и технологией проведения централизованного тестирования.

Сотрудники РИКЗ представили информацию о составе и структуре коллективов авторов и экспертов, ходе подготовки тестовых заданий, экспертной оценке материала, апробации предтестовых заданий, тиражировании и пакетировании экзаменационного материала. Также было уделено внимание обеспечению конфиденциальности, особенностям хранения и пакетирования бланков ответов абитуриентов, их обработке (сканирование и верификация) и шкалированию.

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