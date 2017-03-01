Флаг России станет «государственным» символом в Приднестровье

Как уточняется в проекте закона, изменение порядка использования госсимволов связано с приверженностью народов Приднестровской Молдавской Республики к единению и стремлению к воссоединению с Российской Федерацией согласно волеизъявлению, выраженному на референдуме 17 сентября 2006 года.
«Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», — говорится в пояснительной записке.
При этом особо подчеркивается, что использование российской символики не повлияет на статус приднестровского флага.
Флаг РФ будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий.
«Водружение на зданиях всех органов государственной власти наряду с Государственным флагом Приднестровской Молдавской Республики Государственного флага Российской Федерации будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией», — уверены авторы инициативы.
При одновременном поднятии Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики будет находиться с левой стороны здания, а российский триколор — с правой.
Также законопроектом устанавливается ответственность за нарушение установленного законодательством ПМР порядка использования госсимволов иностранного государства.