Флаг России станет «государственным» символом в Приднестровье

Как уточняется в проекте закона, изменение порядка использования госсимволов связано с приверженностью народов Приднестровской Молдавской Республики к единению и стремлению к воссоединению с Российской Федерацией согласно волеизъявлению, выраженному на референдуме 17 сентября 2006 года.

«Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», — говорится в пояснительной записке.