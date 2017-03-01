Правительство Молдавии отзывает посла в РФ
Замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, которая представила проект решения, не объяснила причины отзыва дипломата.
Замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, которая представила проект решения, не объяснила причины отзыва дипломата.
КИШИНЕВ, 1 марта. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Правительство Молдавии отзывает с поста посла в РФ Дмитрия Брагиша, который также возглавлял дипломатическое представительство республики в Таджикистане.
Такое решение было принято на заседании кабинета министров.
Проект решения представила заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, которая не объяснила причины отзыва дипломата.
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Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года. С 1999 по 2001 год он возглавлял правительство при президенте Петре Лучинском.