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19:52 (мск), источник: ТАСС

Правительство Молдавии отзывает посла в РФ

Замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, которая представила проект решения, не объяснила причины отзыва дипломата.

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 1 марта. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Правительство Молдавии отзывает с поста посла в РФ Дмитрия Брагиша, который также возглавлял дипломатическое представительство республики в Таджикистане.

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Такое решение было принято на заседании кабинета министров.

Проект решения представила заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, которая не объяснила причины отзыва дипломата.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства также отказались его комментировать. Согласно местному законодательству, это решение должен одобрить президент Молдавии Игорь Додон.

Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года. С 1999 по 2001 год он возглавлял правительство при президенте Петре Лучинском.

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