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19:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Розенко считает, что пенсионеров пока не нужно лишать возможности работать

Павел Розенко считает, что рано лишать пенсионеров возможности работать.

Источник: Telegraf.com.ua

Пенсионерам в Украине пока рано запрещать на законодательном уровне работать и получать пенсию одновременно. Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Я не могу отрицать тот факт, что в части европейских стран действительно стоит выбор — ты или пенсионер или работающий человек. Но, на мой взгляд, ставить перед таким выбором украинцев, рановато. Надо же понимать причину, почему человек, выходя на пенсию, продолжает работать? Естественно, что не от хорошей жизни, а потому что уровень его пенсионного обеспечения не дает ему достойно жить на пенсию», — сказал Розенко.

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Он напомнил, что в Украине уже есть определенные ограничения для работающих пенсионеров — «это 15-процентная недоплата размера пенсии, в случае, если человек продолжает работать».

«То есть, некоторые стимулы ограничения у нас все же установлены. Поэтому я не вижу целесообразности запрещать работать работающим пенсионерам или лишать их пенсии», — отметил Розенко.

Кроме того, вице-премьер прокомментировал идею министра социальной политики Андрея Ревы разрешить гражданам Украины доплатить за стаж, которого не хватает, чтобы выйти на пенсию.

«Это не самая лучшая идея. Да, какие-то финансовые возможности и сегодня завуалированно прописаны в действующем законодательстве, но экономическая модель этого процесса не работает. Поэтому я против научной фантастики. Все должно быть экономически просчитано и иметь финансовое обоснование. Без этого над нами просто посмеются — и эксперты, и специалисты, и международные институты. Да и люди, в конце концов», — добавил Розенко.

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