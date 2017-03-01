Розенко считает, что пенсионеров пока не нужно лишать возможности работать

«Я не могу отрицать тот факт, что в части европейских стран действительно стоит выбор — ты или пенсионер или работающий человек. Но, на мой взгляд, ставить перед таким выбором украинцев, рановато. Надо же понимать причину, почему человек, выходя на пенсию, продолжает работать? Естественно, что не от хорошей жизни, а потому что уровень его пенсионного обеспечения не дает ему достойно жить на пенсию», — сказал Розенко.

Пенсионерам в Украине пока рано запрещать на законодательном уровне работать и получать пенсию одновременно. Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он напомнил, что в Украине уже есть определенные ограничения для работающих пенсионеров — «это 15-процентная недоплата размера пенсии, в случае, если человек продолжает работать».

«То есть, некоторые стимулы ограничения у нас все же установлены. Поэтому я не вижу целесообразности запрещать работать работающим пенсионерам или лишать их пенсии», — отметил Розенко.

Кроме того, вице-премьер прокомментировал идею министра социальной политики Андрея Ревы разрешить гражданам Украины доплатить за стаж, которого не хватает, чтобы выйти на пенсию.