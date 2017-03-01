Президент Грузии впечатлен комплексом «Минск-Арена»

Георгий Маргвелашвили начал знакомство с ареной с велодрома, где грузинскому лидеру также рассказали об опыте строительства ледовых площадок в Беларуси — как крупных, так и небольших.

Особый интерес Президента Грузии вызвал конькобежный стадион, внутри которого расположены две хоккейные коробки. Георгий Маргвелашвили с интересом выслушал доклад об особенностях работы данного уникального объекта.