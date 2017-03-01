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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Президент Грузии впечатлен комплексом «Минск-Арена»

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Грузии впечатлил многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена». Об этом он заявил сегодня в ходе посещения современного спортивного объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Георгий Маргвелашвили начал знакомство с ареной с велодрома, где грузинскому лидеру также рассказали об опыте строительства ледовых площадок в Беларуси — как крупных, так и небольших.

Особый интерес Президента Грузии вызвал конькобежный стадион, внутри которого расположены две хоккейные коробки. Георгий Маргвелашвили с интересом выслушал доклад об особенностях работы данного уникального объекта.

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На главной площадке «Минск-Арены» лидер грузинского государства подробно расспросил о заполняемости 15-тысячного крытого стадиона и конструктивных особенностях объекта.

«В завершение осмотра Президенту Грузии была подарена небольшая хрустальная копия «Минск-Арены». В свою очередь Георгий Маргвелашвили, покидая комплекс, поблагодарил за интересный доклад. «Минск-Арена» очень впечатляет, — отметил он.

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» — одно из самых современных мультифункциональных сооружений в Европе, предназначенное для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Официальное открытие комплекса состоялось 30 января 2010 года.

Посещение спортивного объекта состоялось в ходе программы визита грузинского лидера в Беларусь. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялись 1 марта во Дворце Независимости.

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