Президент Грузии впечатлен комплексом «Минск-Арена»
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Грузии впечатлил многофункциональный
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Грузии впечатлил многофункциональный
Георгий Маргвелашвили начал знакомство с ареной с велодрома, где грузинскому лидеру также рассказали об опыте строительства ледовых площадок в Беларуси — как крупных, так и небольших.
Особый интерес Президента Грузии вызвал конькобежный стадион, внутри которого расположены две хоккейные коробки. Георгий Маргвелашвили с интересом выслушал доклад об особенностях работы данного уникального объекта.
На главной площадке «Минск-Арены» лидер грузинского государства подробно расспросил о заполняемости 15-тысячного крытого стадиона и конструктивных особенностях объекта.
«В завершение осмотра Президенту Грузии была подарена небольшая хрустальная копия «Минск-Арены». В свою очередь Георгий Маргвелашвили, покидая комплекс, поблагодарил за интересный доклад. «Минск-Арена» очень впечатляет, — отметил он.
Многофункциональный
Посещение спортивного объекта состоялось в ходе программы визита грузинского лидера в Беларусь. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялись 1 марта во Дворце Независимости.