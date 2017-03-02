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10:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: «Любой регион должен активно работать и за пределами страны»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Активность Татарстана на международном рынке сегодня объясняется экспортоориентированной экономикой региона. В значительной части переговоров Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие лично.

Источник: ИА Татар-информ

Только в минувшем году лидер республики совершил более 30 деловых поездок за пределы России. И, как правило, эти поездки завершались подписанием соглашений и договоров. Много делегаций из-за рубежа приезжают в Россию именно для того, чтобы посетить Татарстан. Важность налаживания и выстраивания деловых контактов с зарубежными партнерами Рустам Минниханов подчеркнул и во время недавней встречи с руководителями ведущих телеканалов РТ.

«Это некий элемент работы — заявить о себе, привлечь к себе. Без этих вещей, Татарстан бы не знали. Мы экспортоориентированная республика, мы хотим, чтобы к нам приходили технологии, инвесторы. Президент Владимир Владимирович Путин определил меня ответственным за стратегическую группу “Россия — исламский мир”. В рамках этой группы мы тоже проводим большую работу. В целом, конечно же, мы представляем Российскую Федерацию, всех мусульман России, но у нас есть возможность более конкретно рассказать про Татарстан. То есть это полезно. И мы эту работу и дальше будем проводить», — отметил глава республики.

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