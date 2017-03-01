МИД Великобритании выступил за усиление санкционного давления на Россию

«Нельзя допустить продолжения агрессии России, которую мы видели, — цитирует господина Джонсона “Интерфакс”.— Мы думаем, что давление … должно быть усилено, а не наоборот».

Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский уточнил, что Лондон и Варшава предложили Киеву изменить формат переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе.

«Мы еще не договорились, — уточнил он.— У нас есть надежда на возможность открыть дискуссию о новом формате». Господин Ващиковский подчеркнул, что окончательное решение, однако, будет принято правительством Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что встреча с Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским не означает перехода к новому формату переговоров по Донбассу. «Когда трое друзей встречаются, собираются вместе — это не обязательно формальное начало нового формата, но это обязательно начало новых совместных усилий», — подчеркнул министр.