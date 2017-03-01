СМИ узнали имя кандидата на пост посла США в Москве

При этом газета Wall Street Journal сообщила накануне, что Хантсман может стать вторым по значимости чиновником госдепартамента — первым заместителем госсекретаря.

Хантсман был губернатором Юты в 2005—2009 годах, послом США в Сингапуре (1992−1993) и в Китае (2009−2011). Ушел в отставку с поста посла в КНР, чтобы баллотироваться в президенты США, но не имел успеха на республиканских праймериз.

До этого Хантсман занимал посты в первого зампомощника министра торговли и первого заместителя торгового представителя США.