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21:04 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали имя кандидата на пост посла США в Москве

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-губернатор Юты Джон Хантсман рассматривается на пост посла США в Москве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: РИА Новости

При этом газета Wall Street Journal сообщила накануне, что Хантсман может стать вторым по значимости чиновником госдепартамента — первым заместителем госсекретаря.

Хантсман был губернатором Юты в 2005—2009 годах, послом США в Сингапуре (1992−1993) и в Китае (2009−2011). Ушел в отставку с поста посла в КНР, чтобы баллотироваться в президенты США, но не имел успеха на республиканских праймериз.

До этого Хантсман занимал посты в первого зампомощника министра торговли и первого заместителя торгового представителя США.

Комментарии
3
Сергей Донченко
Интересно что послом в РФ предполагается назначить политика, второго по значимости в госдепартаменте. Как это стыкуется с заявлениями здешних комментаторов о том, что РФ - это "страна-изгой" и не стоит в приоритетах внешней политики США ....?
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вася полянский
интересно смогут ли иудеи всеже построить храм соломона на его старом фундаменте? на том месте ша мечеть! сбудется пророчество библейское или как со словами типа не что не может покинуть пределы земли ни когда!
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вася полянский
одни иудеи в политике пендосии! почему главное не понятки с израилем? шифруются так иуды поди
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