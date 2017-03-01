Украинская сторона на заседании ТКГ отвергла ультиматумы ОРДЛО

«Мы заявили о том, что ультиматумы ОРДЛО касательно “национализации” предприятий, работающих в украинском юридическом поле, а также признание российского рубля “единственной государственной денежной единицей на территории ОРДЛО” крайне негативно влияют на выполнение Минских соглашений. Любые действия по национализации предприятий противоречат статье 1 Протокола I к Европейской конвенции о защите прав человека 1950 г.», — написала она.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы заявила, что ультиматумы ОРДЛО относительно «национализации» предприятий и признания российского рубля крайне негативно влияют на выполнение Минских соглашений. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Дарка Олифер.

По словам Олифер, как в рамках работы подгрупп, так и на уровне Трехсторонней контактной группы Украина «жёстко ставила вопрос» о том, что решение, принятое Российской Федерацией о признании паспортов и других документов, выданных в ОРДЛО, противоречит Минским соглашениям. При этом украинская сторона высказала надежду на то, что процессы, связанные с документами и национализацией, не будут иметь необратимый характер.

Олифер сообщила, что Украина подчеркнула, что безопасность — это первая и ключевая составляющая всего комплекса Минских договоренностей, и без её решения невозможно двигаться вперед в урегулировании всех остальных вопросов. В то же время пресс-секретарь Кучмы отметила, что Трёхсторонняя контактная группа поддержала инициативу СММ ОБСЕ об обеспечении круглосуточного видеонаблюдения за Донецкой фильтровальной станцией. Это необходимо для обеспечения безопасности работы станции, которая находится на подконтрольной Украине территории, а также возобновления её работы в полном объеме.

Отдельно Украина высказала обеспокоенность случаями агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые происходят в ОРДЛО. Мы считаем такие действия недопустимыми.

«В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению незаконно удерживаемых лиц. Сейчас стоит вопрос верификации тех людей, которые отказываются перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса, однако представители ОРДЛО выступают против участия в этом процессе Международного Комитета Красного Креста», — написала Олифер.