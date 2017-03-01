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21:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко: надо расширить санкции против «укравших» предприятия в Донбассе

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на встрече с главами МИД Великобритании и Польши заявил, что Украина будет требовать расширения санкций для тех, кто «украл» украинские предприятия в Донбассе.

Источник: "РИА Новости" Украина

«За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия. Обо всем этом шла речь во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши», — написал пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Facebook.

Кроме того, пресс-секретарь обнародовал видео со встречи Порошенко с главами МИД.

«У меня будет отдельная просьба: чтобы те, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, к ним обязательно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства», — заявил президент Украины.

В понедельник, 27 февраля, главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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