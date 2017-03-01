В США сообщили об ошибочном ударе России и Сирии по арабской коалиции

Российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции. Об этом в среду, 1 марта, заявил американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии, передает Reuters.

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Атака была совершена в окрестностях сирийского города Аль-Баб 28 февраля. Таунсенд отметил, в результате ударов были понесены потери.

«Вчера российские самолеты и самолеты режима [сирийских властей] бомбили ряд деревень, которые, я считаю, по их представлениям, находились в руках ИГ», — пояснил он.

Таунсенд добавил, что было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов, пишет РИА Новости. «Русские признали и перестали вести бомбардировку», — заявил он.

Как отмечает агентство, Россия неоднократно заявляла, что принимает решение по целям авиаударов в Сирии только после тщательной проверки развединформации. При этом сообщения о том, что российские ВКС якобы наносят удары по гражданским объектам, никогда не находили подтверждений.