Сирийская армия вошла в Пальмиру

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подразделения сирийской правительственной армии вошли в город Пальмира, который удерживают боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщило AFP.

Ранее поступила информация, согласно которой армия при поддержке бойцов ливанской шиитской партии «Хезболлах» вернула под полный контроль высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль, господствующие над Пальмирой (240 км от Дамаска).