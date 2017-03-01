Сирийская армия вошла в Пальмиру
Ранее сообщалось, что армия при поддержке бойцов ливанской шиитской партии «Хезболлах» вернула под полный контроль высоты
Ранее сообщалось, что армия при поддержке бойцов ливанской шиитской партии «Хезболлах» вернула под полный контроль высоты
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подразделения сирийской правительственной армии вошли в город Пальмира, который удерживают боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщило AFP.
Ранее поступила информация, согласно которой армия при поддержке бойцов ливанской шиитской партии «Хезболлах» вернула под полный контроль высоты