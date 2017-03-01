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21:34 (мск), источник: ТАСС

Сирийская армия вошла в Пальмиру

Ранее сообщалось, что армия при поддержке бойцов ливанской шиитской партии «Хезболлах» вернула под полный контроль высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подразделения сирийской правительственной армии вошли в город Пальмира, который удерживают боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщило AFP.

Ранее поступила информация, согласно которой армия при поддержке бойцов ливанской шиитской партии «Хезболлах» вернула под полный контроль высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль, господствующие над Пальмирой (240 км от Дамаска).

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