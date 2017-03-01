В ГПУ рассказали, что искали на «вертолетной площадке» Януковича

Правоохранители во время обысков на вертолетной площадке на Парковой дороге в Киеве и по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности, изъяли документацию и компьютерную технику. Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«01.03.2017 проведены обыски нежилых помещений, которые на правах собственности принадлежат одному из ООО, в том числе вертолетной площадки на Парковой дороге в г. Киеве, а также по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности указанного объекта. Во время обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника, которая имеет доказательственное значение в уголовном производстве», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня СМИ сообщили о том, что сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры проводят обыски на «вертолетной площадке Януковича» на Парковой дороге в Киеве. Отмечается, что обыск был санкционирован судом, однако причина проведения оперативных мероприятий не уточнялась.