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22:50 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ГПУ рассказали, что искали на «вертолетной площадке» Януковича

Обыск проводился следователями управления с участием сотрудников Службы безопасности Украины и киберполиции.

Источник: Telegraf.com.ua

Правоохранители во время обысков на вертолетной площадке на Парковой дороге в Киеве и по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности, изъяли документацию и компьютерную технику. Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

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«01.03.2017 проведены обыски нежилых помещений, которые на правах собственности принадлежат одному из ООО, в том числе вертолетной площадки на Парковой дороге в г. Киеве, а также по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности указанного объекта. Во время обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника, которая имеет доказательственное значение в уголовном производстве», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня СМИ сообщили о том, что сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры проводят обыски на «вертолетной площадке Януковича» на Парковой дороге в Киеве. Отмечается, что обыск был санкционирован судом, однако причина проведения оперативных мероприятий не уточнялась.

Напомним, Управлением ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства вертолетной площадки и других объектов путем подписания постановления Кабинета Министров Украины от 16.05.2011 № 530 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 в Государственную целевую программу подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

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