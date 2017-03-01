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22:46 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о задержании главы столичной управы Перово

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Глава управы столичного района Перово задержан на 48 часов по подозрению в мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в мошенничестве на 48 часов задержан глава управы района Перово Александр Довгопол, 1965 года рождения», — сказал собеседник агентства. По его словам, в конце 2016 года Довгопол заключил договор об оказании информационных услуг, который не был выполнен.

«Сегодня при получении крупной суммы денег в качестве “отката” Довгопол был задержан. Возбуждено уголовное дело», — сказал источник. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации. Довгопол был назначен главой управы Перово в июне 2013 года.

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