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22:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман обсудил с послами стран G7 ситуацию в Донбассе

Премьер Владимир Гройсман и руководители дипмиссий государств G7 обсудили обострение боевых действий на востоке Украины и гуманитарную ситуацию.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман обговорил с руководителями дипмиссий государств G7 обострение в Донбассе и гуманитарную ситуацию, сообщила в среду пресс-служба Кабмина.

«Во время переговоров стороны обсудили обострение боевых действий на востоке Украины и гуманитарную ситуацию. Владимир Гройсман отметил, что только в течение последних суток произошло более 100 обстрелов, в результате которых есть погибшие украинские военные», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопрос торговой блокады в Донбассе.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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