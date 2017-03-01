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22:57 (мск), источник: Газета.Ру

В МИД РФ не ожидали отзыва посла Молдавии в России

Молдавское правительство решило отозвать своего посла из России Дмитрия Брагиша, который по совместительству представляет Молдавию на дипломатическом уровне в Таджикистане.

Источник: AP 2017

Решение стало неожиданным для российского МИД, тем более что причины подобного решения молдавская сторона не озвучивает. Теперь соответствующее распоряжение должен подписать президент страны Игорь Додон, которого в Молдавии воспринимают как «пророссийски настроенного» политика.

Молдавское правительство на заседании 1 марта приняло решение об отзыве посла республики в России Дмитрия Брагиша, который также являлся дипломатического представителя Молдавии в Таджикистане.

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Проект данного решения был представлен заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Даниела Морарь, однако ни она сама, ни пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдавии не предоставили информации о причинах отзыва молдавского посла из России.

Позже советник по связям с общественностью главы внешнеполитического ведомства Молдавии Анна Самсон сказала, что МИДЕИ не может разглашать причины отзыва Брагиша из Москвы.

«Мы не хотим, чтобы эта информация навредила двусторонним отношениям или самому человеку, о котором идет речь», — цитируют Самсон молдавские СМИ.

Законодательством Молдавии предусматривается, что соответствующее распоряжение кабинета министров вступит в силу после подписи президента страны Игоря Додона.

При этом в российском МИД данное решение молдавских властей назвали неожиданным.

«Это известие несколько неожиданное», — цитирует ТАСС замглавы внешнеполитического ведомства Григория Карасина.

В настоящий момент интересно, какую позицию займет президент страны Игорь Додон. С одной стороны, Молдавия является парламентской республикой, в которой полномочия распределены таким образом, что законодательный орган играет ведущую роль в политических процессах страны, при этом президент исполняет, в основном, представительские функции. С другой, нынешний президент не является типичным главой Молдавии, как это было в прошлые годы.

Пророссийский президент и европейский парламент

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Игорь Додон избрался в конце 2016 года от Социалистической партии. Примечательно, что это были первые прямые всенародные выборы президента, которого до этого избирали депутаты. Додона в самой Молдавии принято считать «пророссийски настроенным» политиком. В своих предвыборных заявлениях он неоднократно давал повод найти подтверждения его приверженности построения политического диалога с Москвой.

Свой первый зарубежный визит в качестве главы Молдавии Додон совершил именно в Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух стран во время пресс-подхода говорил о том, что Москва и Кишинев настроены развивать партнерские отношения, которые в последние годы переживали не лучшие времена, хотя более конкретной информации о каких-либо договоренностях не поступало.

«Я был на мероприятиях в рамках прошлого визита Додона в Москву. Тогда он говорил вещи, которые однозначно укладывались в пророссийскую повестку. Например, рассуждал о необходимости скорого вхождения Молдавии в Евразийский экономический союз, — рассказал “Газете.Ru” Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ. — Поэтому информация о высылке посла довольно неожиданна».

Впрочем, эксперт подчеркивает, что сегодня политическая ситуация в Молдавии непредсказуема, так как очевиден раскол внутри руководства страны.

С одной стороны, Додон настроен на взаимодействие с Россией и углубление сотрудничества. С другой стороны, есть парламент, который противостоит президенту и фактически лишил его многих прав. Додону очень нужны перевыборы, чтобы перераспредилить баланс сил в свою пользу.
Владимир Евсеевзамдиректора Института стран СНГ

«В ходе январского визита Додона в Москву российские власти показали, что готовы расширять контакты с ним. Вероятно, это могло вызвать раздражение у его политических соперников», — добавил Евсеев.

26 февраля президент Молдавии обратился к послам США и Румынии в Кишиневе — Джеймсу Петтиту и Даниелу Ионицэ — с открытым письмом. В нем содержалось требование «прекратить вмешиваться во внутренние дела Молдавии». Это стало ответом Додона на заявление двоих послов, которые выразили обеспокоенность отказом Молдавии от совместных учений с Североатлантическим альянсом.

Кроме того, сегодня Додон на пресс-конференции в Кишиневе сообщил о планах российской стороны провести «миграционную амнистию» для граждан Молдавии, передает ТАСС.

В России было принято решение приступить к миграционной амнистии для молдавских граждан. Это один из первых результатов нашей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Я хочу поблагодарить его за оперативное решение проблемы молдавских мигрантов.
Игорь Додонпрезидент Молдавии

Сразу после избрания Додона на пост президента аналитики говорили о том, что в стране может развиться политический кризис из-за больших политических амбиций нового президента, который явно не хочет исполнять лишь представительские функции. Сам Додон в ходе предвыборной кампании говорил о возможности проведения референдума, чтобы расширить полномочия главы государства. Поэтому эксперты утверждают, что между решением отозвать посла из России и политическим противостоянием внутри самой Молдавии может быть связь.

Валентин Логинов, Игорь Крючков

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