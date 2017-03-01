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1 марта, источник: Интерфакс

Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по проамериканским силам в Сирии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Боевая авиация России и Сирии не наносили удары по координатам, который были указаны американскими военными США как район действия проамериканских оппозиционных сил, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: AP 2017

«Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось», — сказали в военном ведомстве, комментируя заявление военных США о авиаударе в Сирии по проамериканским оппозиционным силам.

В Минобороны РФ заявили, что 28 февраля были контакты по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе «Хмеймим» с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар).

В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГИЛ южнее г. Менбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям.
Минобороны РФ

«Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков “оппозиционных сил”. Данная информация была принята российским командованием к сведению», — заявили в Минобороны РФ.

«Эффективное взаимодействие командования ВКС России на авиабазе “Хмеймим” и ВВС США в рамках борьбы против террористов ИГИЛ в Сирии будет продолжено и в дальнейшем», — сказали в военном ведомстве РФ.

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Ранее в среду западные СМИ со ссылкой на американского командующего операцией против группировки ИГ (запрещена в РФ) генерала Стивена Таунсенда сообщали, что самолеты Воздушно-космических сил РФ случайно нанесли удар в Сирии по бойцам поддерживаемой США оппозиционной группировки.

По словам Таунсенда, инцидент произошел во вторник на севере Сирии. «Несколько российских самолетов наносили удары по деревням, которые, как они считали, удерживаются ИГ. На самом же деле там находились силы сирийской арабской коалиции», — сказал он журналистам.

По словам С. Таунсенда, бойцы американского спецназа находились менее, чем в пяти километрах от района, по которому наносились удары. Военачальник пояснил, что американские военные оповестили о происходящем российскую сторону по специальному каналу связи, после чего авиаудары прекратились.

Верховный суд РФ признал «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

Комментарии
2
Webflow Pro
ну ну начните )))))))))) клоуны
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Юрий
Похоже поддерживаемые США боевики “оппозиционные силы” , обкурились чего-то и им показалось, что их бомбир сирийская и российская авиация. Пиндосы бросились звонить по красному телефону... А ничего и не было. Просто глюки.
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