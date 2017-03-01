Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по проамериканским силам в Сирии

Источник: AP 2017

«Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось», — сказали в военном ведомстве, комментируя заявление военных США о авиаударе в Сирии по проамериканским оппозиционным силам. В Минобороны РФ заявили, что 28 февраля были контакты по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе «Хмеймим» с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар).

В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГИЛ южнее г. Менбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям. Минобороны РФ

«Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков “оппозиционных сил”. Данная информация была принята российским командованием к сведению», — заявили в Минобороны РФ. «Эффективное взаимодействие командования ВКС России на авиабазе “Хмеймим” и ВВС США в рамках борьбы против террористов ИГИЛ в Сирии будет продолжено и в дальнейшем», — сказали в военном ведомстве РФ.

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