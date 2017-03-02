ЕК представила сценарии развития Евросоюза без Великобритании

Источник: Reuters

В Евросоюзе в настоящее время 28 стран, включая Великобританию, однако в прошлом году на референдуме в стране большинство его участников проголосовало за выход из ЕС.

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Как заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, чьи слова приводятся в пресс-релизе Еврокомиссии по «Белой книге», 27 странам Евросоюза пришло время сформировать взгляд на свое будущее. По его словам, Brexit не должен остановить Евросоюз в его развитии. Источник в Еврокомиссии, который пояснял журналистам содержание «Белой книги», сказал, что со стороны ЕК она была необходима св силу ряда обстоятельств. Среди них Brexit, выбор Дональда Трампа в качестве президент США, грядущие выборы в странах ЕС в течение 2017 года. В свою очередь, глава Еврокомиссии Юнкер в Европарламенте, представляя депутатам «Белую книгу», отметил, что каждый день мир меняется. Изменения приходят быстро, в этом контексте он перечисли такие вопросы, как глобализация, терроризм, миграция, влияние новых технологий на общество и занятость. «Это меняет повседневную жизнь европейцев», — отметил Юнкер. Он также считает, что есть значительные вызовы, но не такие, с которыми нельзя справиться.

Нам необходимо двигаться вперед. Но куда Европа, состоящая из 27 стран-членов, движется? На самом деле, нет лучшего времени, чем нынешнее, чтобы провести это непростое обсуждение. Жан-Клод Юнкер глава Еврокомиссии

Исходя из сообщения ЕК, этот документ будет обсуждаться главами государств ЕС на саммите в конце марта. Еврокомиссия в ближайшие месяцы также представит дополнительные документы для размышления, в том числе, по углублению экономического и монетарного союза в ЕС, глобализации, будущему обороны и финансов ЕС. Сценарии Юнкер отметил, что у ЕС может быть больше возможностей развития, чем описала в своих пяти сценариях Еврокомиссия. «Они (пять сценариев — ред.) не являются ни взаимоисключающими, ни исчерпывающими», — говорится в релизе ЕК.

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По словам главы ЕК, сценарии в «Белой книге» не являются предложениями Еврокомиссии. Первый сценарий, согласно пресс-релизу, озаглавлен как «Продолжение». Юнкер отметил, что речь идет о продолжении текущей политики Евросоюза. Согласно сообщению ЕК, среди плюсов такого сценария то, что деятельность ЕС продолжит давать конкретные результаты, а также что единство 27 стран ЕС будет сохранено. Среди негативных факторов, в том числе то, что единство союза может по-прежнему подвергаться испытаниям в моменты крупных разногласий. Второй сценарий — «Ничего, кроме единого рынка». Речь идет о том, что 27 стран могут сфокусироваться лишь на формировании и управлении внутренним рынком, если страны союза не могут договориться о единой позиции по политическим вопросам. Здесь среди положительных факторов ЕК отмечает, что процесс принятия решений может быть более простым в понимании.

Отрицательно то, что гарантированные по законам ЕС права граждан стран союза могут быть с течением времени ограничены.

Юнкер считает, что Евросоюз — это нечто большее, чем зона свободной торговли, чем рынок, товары и деньги. Однако есть те, кто хочет свести роль Еврокомиссии к управлению единым рынком. Юнкер выступает против этого. Третий сценарий назван «Те, кто хотят большего — делают больше». «Евросоюз продолжает (работать — ред.) также, как и сегодня, но дает возможность желающим странам делать совместно больше в специфических сферах, таких как оборона, внутренняя безопасность, социальные вопросы», — говорится в пресс-релизе. Таким образом могут появиться добровольные коалиции стран ЕС.

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Как полагает ЕК, положительные стороны такого сценария — это, в частности, то, что сохраняется единство 27 стран ЕС, а также становится возможным прогресс для тех, кто хочет большего. Но при таком развитии событий могут возникать вопросы по прозрачности процесса принятия тех или иных решений. Кроме того, права граждан, гарантированные в рамках законодательства Евросоюза, будут разниться в зависимости от того, где они живут. Четвертый сценарий — это делать меньше, но более эффективно. Согласно этому сценарию, Евросоюз сосредотачивается на том, чтобы делать больше и быстрее в определенных политических сферах, делая, вместе с тем меньше там, где есть понимание, что это не дает добавочной стоимости. «Внимание и ограниченные ресурсы сфокусированы на выбранных сферах политики», — говорится в сообщении. Как отмечает ЕК, положительные моменты: граждане стран союза будут чувствовать, что ЕС действует только там, где видит реальную добавочную стоимость, а также, что такая фокусировка внимания позволит союзу 27 стран действовать быстрее. Негативный фактор в том, что у ЕС будут сложности в согласовании этих приоритетных сфер. Пятый и последний сценарий озаглавлен как «Делать намного больше вместе». Среди положительных аспектов: ускорение процесса принятия решений на уровне Евросоюза, больше прав у граждан в рамках законодательства ЕС.

Негатив — риск отчуждения части общества, которая считает, к примеру, что ЕС забрал себе от национальных властей стран союза слишком много полномочий.