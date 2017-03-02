Порошенко поблагодарил глав МИД Великобритании и Польши за поддержку Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на встрече президента и министров сегодня в Киеве.

Порошенко поблагодарил Британию и Польшу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ход имплементации Минских договоренностей и ситуацию на Донбассе. В частности, речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины приветствовал завершение трехсторонних переговоров между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией по отмене визового режима для украинцев, подчеркнув необходимость ускорения этого процесса.

«Очень надеемся, что Европейский парламент сможет в ближайшее время принять решение, которое даст зеленый свет для решения Совета ЕС о введении для украинцев безвизового режима», — отметил глава государства.

Президент поблагодарил за вклад, который Польша и Великобритания внесли в этом вопросе, и выразил надежду на дальнейшую поддержку.

Собеседники также затронули вопрос имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Президент выразил надежду, что Нидерланды в ближайшее время завершат процесс ратификации.

В рамках двустороннего взаимодействия обсуждались вопросы организации визита президента Украины в Великобританию в ближайшее время.