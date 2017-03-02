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02:47 (мск), источник: ТАСС

Джон Керри получил должность в Фонде Карнеги в Вашингтоне

Экс-госсекретарь США принят на работу в качестве «внештатного выдающегося государственного деятеля».

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший госсекретарь США Джон Керри принят на работу в вашингтонский Фонд Карнеги для содействия всеобщему миру в качестве «внештатного выдающегося государственного деятеля».

Прежде подобного поста в организации не существовало.

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Объявляя о новом сотруднике, президент Фонда Карнеги и бывший подчиненный Керри в Госдепартаменте США Уильям Бернс подчеркнул, что «пронесенная через всю жизнь приверженность Джона Керри международному миру и взаимопониманию воплощает главную задачу и цель» всей организации. Он выразил уверенность в том, что присущие Керри «опыт, мудрость и вера в возможности дипломатии сейчас востребованы, как никогда прежде».

В свою очередь, сам бывший глава Госдепартамента выразил удовлетворение по поводу того, что ему предстоит трудиться вместе с бывшим коллегой в престижной организации.

Согласно пресс-релизу, экс-госсекретарь намерен сосредоточиться на работе в сферах «урегулирования конфликтов и ответов на глобальные экологические вызовы».

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