Джон Керри получил должность в Фонде Карнеги в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший госсекретарь США Джон Керри принят на работу в вашингтонский Фонд Карнеги для содействия всеобщему миру в качестве «внештатного выдающегося государственного деятеля».

Объявляя о новом сотруднике, президент Фонда Карнеги и бывший подчиненный Керри в Госдепартаменте США Уильям Бернс подчеркнул, что «пронесенная через всю жизнь приверженность Джона Керри международному миру и взаимопониманию воплощает главную задачу и цель» всей организации. Он выразил уверенность в том, что присущие Керри «опыт, мудрость и вера в возможности дипломатии сейчас востребованы, как никогда прежде».

В свою очередь, сам бывший глава Госдепартамента выразил удовлетворение по поводу того, что ему предстоит трудиться вместе с бывшим коллегой в престижной организации.